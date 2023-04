Sostenibilità, design e persone in scena al Fuorisalone 2023

Milano, 6 aprile 2023 – SOSTENIBILITÀ, DESIGN E PERSONE. È questo il fil rouge che ICA Group, leader mondiale nell’innovazione delle vernici per legno e vetro, e One Works, società globale di architettura e design, mettono in scena al Fuorisalone 2023, la più importante manifestazione internazionale per la design industry che animerà dal 17 al 23 aprile la città di Milano.

TANGIBILE & INTANGIBILE: ONE WORKS FIRMA L’INSTALLAZIONE DI MAPEI E ICA GROUP ALL’UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI MILANO

One Works firma l’installazione di Mapei, tra i maggiori produttori mondiali di materiali per l’edilizia, e ICA Group - realizzata nell’ambito della mostra-evento INTERNI Design Re-Evolution all’Università degli Studi di Milano - che vuole rappresentare il dualismo culturale svelando la reciproca complementarità, ma anche l’estrema opposizione, fra il tangibile e l’intangibile.

Materiale e immateriale convivono nello stesso percorso: da un lato ciò che è possibile sperimentare con tutti i sensi, dall’altro ciò che non è possibile toccare fisicamente ma che è possibile comunque percepire in uno spazio nel quale provare emozioni.

Due totem sono posizionati lungo un percorso disegnato su una pedana. Uno dei due totem, quello che racconta il tangibile, è composto da strati di vari materiali per l’edilizia, che non siamo abituati a vedere, perché spariscono all'occhio umano quando l'opera architettonica è conclusa: malte, sigillanti, intonaci e altri materiali Mapei si sovrappongono a diversi elementi essenziali per la costruzione, come profili metallici, legno e vetro verniciati con i prodotti di ICA Group e blocchi in mattoni. L’altro totem, quello che rappresenta l’intangibile, è definito da un sottile profilo metallico che crea un parallelepipedo visivamente vuoto, che si anima portando il visitatore nel mondo immateriale dell’esperienza virtuale. Attraverso un gioco che utilizza l’intelligenza artificiale, le persone si immergeranno in quelle che potrebbero essere le architetture e le città del domani.

NATURALLY HUMAN

Prosegue poi nel Creative Hub di One Works, in via Sciesa 3, dove va in scena NATURALLY HUMAN, una serie di installazioni antropomorfe in legno che accompagneranno le persone all’interno di un percorso che intende offrire una dimensione umana della città al di fuori del caos. Il legno, protagonista dell'installazione e che rappresenta il legame tra la natura e l’uomo e gli spazi in cui vive, è fornito e modellato da Brugnotto Group, falegnameria contemporanea attrezzata per realizzare prodotti di arredo che fa del rispetto per l’ambiente, in tutti i processi aziendali, il valore cardine della propria strategia. A colorare e vivacizzare le installazioni, le vernici all’acqua per esterni Arborea BIO di ICA Group, formulate con materiali di scarto rinnovabili, non competitivi con l’alimentazione umana, e la cui produzione in tutte le fasi è in linea con le più recenti politiche green riducendo le emissioni di Composti Organici Volatili (COV) e quelle di CO2. Grazie alla loro sostenibilità ed eccellenza, riflessa nella straordinaria durabilità all’esterno, queste vernici concorrono all’ottenimento di crediti LEED. Nate per proteggere strutture e rivestimenti in legno, le vernici Arborea BIO sono state sottoposte a severissimi test di invecchiamento naturale a dimostrazione del fatto che si può rispettare l’ambiente senza rinunciare alle prestazioni.

LIVE TALK - PEOPLE FOR ALL PEOPLE: HOW TO DESIGN HUMAN-CENTRED CITIES

Infine, il 19 aprile a partire dalle 18.30, il Creative Hub di One Works (Via Sciesa, 3) ospiterà il live talk “PEOPLE FOR ALL PEOPLE: HOW TO DESIGN HUMAN-CENTRED CITIES”.

Al centro del dibattito il tema della connessione tra design e persone: una riflessione aperta e interdisciplinare su come rendere le città e l’infrastruttura urbana – abitazioni, spazi commerciali, strade e stazioni – luoghi capaci di favorire la costruzione della comunità e facilitare l’interazione umana. Ad animare il confronto moderato da Leonardo Cavalli, Managing Partner di One Works, saranno Benedetta Tagliabue, Co-founder di EMBT Architects, Stefano Minini, Project Director di MIND – Lendlease, Paola Deda, Director of Forest, Land and Housing Division di UNECE e Giordana Ferri, Direttore Esecutivo Fondazione Housing Sociale – Fondazione Cariplo. Il talk sarà accessibile in presenza ad un pubblico ristretto, mentre la diretta sarà disponibile sui siti e sui canali di YouTube di One Works e ICA Group.