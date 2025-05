Turismo in montagna in Lombardia, finanziamento da 2,3 milioni per due progetti: ecco quali sono

Milano, 5 maggio 2025 – Nell’ambito dei fondi del Piano Sviluppo e Coesione (PSC) del progetto “Montagna Italia” il Ministero del Turismo ha destinato più di 2,3 milioni di euro per la valorizzazione turistica, del potenziamento delle infrastrutture e della fruizione sostenibile dei territori montuosi della Lombardia.

Sono due, in particolare, i progetti finanziati: 'Smart Orobie' e 'Le Montagne del lago di Como costruiscono il Futuro'. Il primo progetto punta a coniugare digitale, green e sostenibilità, ed enogastronomia come tre asset strategici per lo sviluppo e la promozione dell'offerta turistica; il secondo mira a restituire lo spirito del luogo alla contemporaneità, in una prospettiva che vede gli elementi del passato quali ingredienti di una proposta turistica autentica capace di rievocare le atmosfere di un tempo ormai passato.

La montagna italiana, da nord a sud, costituisce una vera e propria ricchezza per l'intera penisola. Da qui, continua la nota, il Ministero del Turismo ha individuato la necessità di predisporre un corpus organico e strutturale di finanziamenti atti a incoraggiare attività di promozione e valorizzazione di un tesoro che, se adeguatamente messo a sistema, può apportare importanti benefici all'industria turistica e all'economia dell'Italia.

"Con 'Montagna Italia' - dichiara in una nota il ministro del Turismo Daniela Santanchè - puntiamo a rafforzare il sistema montano italiano sostenendo le attività imprenditoriali presenti sul territorio nazionale, promuovendo le attività di rete tra le imprese turistiche e il partenariato pubblico-privato, incentivando la promozione di prodotti tipici e del turismo esperienziale, e facendo leva sul Tourism Digital Hub per amplificare la diffusione e la visibilità delle iniziative attraverso l'innovazione digitale".