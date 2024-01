Iniziano i saldi invernali 2024: dieci oggetti da non farsi sfuggire

Milano – In Lombardia è iniziato il conto alla rovescia: tra tre giorni, venerdì 5 gennaio, inizieranno i saldi invernali e dureranno circa sessanta giorni. A dire la verità, sui siti e sulle app delle grandi catene i ribassi stagionali inizieranno già il 4, mentre venerdì mattina si potrà pagare meno i capi di abbigliamento acquistati nei negozi fisici.

E mentre valgono sempre gli stessi consigli per non farsi fregare e per non svuotare il portafogli e riempire gli armadi con articoli inutili, difettosi o pagati un prezzo non giusto, ecco invece un breve decalogo con i capi di abbigliamento e le calzature da non farsi scappare nei prossimi giorni.

1) Felpe in pile teddy (per lei e lui)

È il momento di accaparrarsi un capo caldo, morbido, “cozy” direbbero quelli che amano gli inglesismi. La felpa “orsetto” è utile in montagna ma non viene disdegnata nemmeno in città. Certo, con le temperature medie di questi giorni forse è perfino troppo calda, ma la speranza di un inverno come si deve è l’ultima a morire. Con tasca sul petto, con zip intera o a metà, è il capo del momento. E non è un caso che siano di tendenza alcuni marchi tipici dell’abbigliamento di montagna, da Patagonia a The North Face.

2) Velluto velluto velluto

A volte va, a volte viene. La moda del total velvet è abbastanza ciclica, quindi se non siete sicuri o sicure di spendere dei soldi per qualcosa che potrebbe uscire di moda, non temete: prima o poi tornerà. E dunque questi saldi sono il momento di fare un acquisto magari rimandato a lungo: un bell’abito giacca pantalone in velluto. Magari blu notte, verde foresta o – per chi osa – bordeaux.

3) Cappotti solo lunghi e con cintura

L’avrete già notato da soli, ma noi lo ribadiamo: quest’anno i cappotti vanno belli lunghi, specie in formato over e con cintura al posto dei bottoni (in generale la moda del momento non vuole eccessive aderenze, preferisce linee morbide). Per quanto riguarda i colori: l'intramontabile cammello, il sempreverde nero ma anche lo spigato o scozzese a duadrettoni, per un tocco di originalità.

4) Il blazer over

Come il cappotto, anche la giacca aborre il formato sciancrato. E allora via ai blazer dritti e larghi, che non sottolineano i fianchi ma riempiono (attenzione però a prendere la taglia giusta, il rischio di sembrare un pagliaccio è dietro l’angolo).

5) Jeans: gamba larga (meglio a zampa)

L’ultima volta che li abbiamo visti andare di moda sono forse gli anni ‘90, ma per i pantaloni a zampa è tempo di tornare sulla scena. Dunque per il 2024 non sfigurerete con questo tipo di jeans. In generale piace la gamba larga: dopo il formato “mum jeans”, piacciono anche molto i “marine wide leg”, dove la gamba s’allarga non sul finire ma già dalla coscia.

6) Il ritorno delle Mary Jane

Per quanto riguarda le scarpe, non si può non segnalare il ritorno del modello Mary Jane: con tacco basso e squadrato (in alcuni casi molto basso, da sfiorare il livello ballerina), lucide o opache. Immancabili nella scarpiera di ogni donna o ragazza per uno stile bon ton.

7) Cappello da pescatore in cerata

Un investimento da pochi euro e dalla tanta moda è il cappello da pescatore: ce l’hanno tutti i fashion victims. Meglio se in cerata.

8) Bomber (per lei e per lui)

Gli anni Novanta sono davvero prepotenti in questo 2024. E quindi spazio nell’armadio ai bomber. Sì, proprio loro. Quelli che lasciano la schiena scoperta se ti pieghi troppo in avanti, quelli che sanno di pomeriggi in giro per Milano quando ancora non si passava il tempo sul telefono. Proprio quelli.

9) Giacca in montone da aviatore

Smanicato, intero, nero o marrone, il grande must di questo inverno è il giubbotto da aviatore in montone (ecologico, of course).

10) Scarpe, i marchi più ricercati

Piccolo escursus su qualche marca di scarpe tra le più note, le più ambite e le più care (magari abbordabili con i saldi): Golden Goose, marchio di lusso tutto made in Italy con la riconoscibilissima stella; le mai fuori moda Dr Martins in tutte le forme; e ancora le Jordan della Nike. E perché non approfittare dei saldi per portarsi a casa una scarpa Birkenstock? Di super moda da un paio d’anni, scommettiamo che lo saranno anche la prossima estate.