Arrivano i saldi, tutti i consigli utili (più uno)

Archiviato il Natale, messo alle spalle anche il Capodanno, c’è ancora un giorno segnato in rosso sul calendario prima di tornare ad affaccendarci nelle faccende di sempre. Non è l’Epifania, non scherziamo. È l’inizio dei saldi, festività di precetto per il consumista che è dentro (quasi) tutti noi. Che siate della squadra dei morigerati o, invece, che vi si debba togliere la carta di credito per non farvi rovinare con le vostre stesse mani, il 5 gennaio potreste sentire la necessità di comprare giusto perché conviene. E allora permettetemi un consiglio, oltre ai soliti per evitare di prendere fregature, che forse i commercianti non vorrebbero leggere ma s’impone nel rispetto per una Terra che non ne può più dei nostri acquisti sconsiderati (che finiscono la loro vita nelle discariche del terzo mondo): se vi innamorate perdutamente di un oggetto di cui non avete bisogno, lasciate passare uno o due giorni prima di cedere all’impulso di tirare fuori il portafogli. Giusto per vedere se era amore o solo un calesse.