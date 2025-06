Le Ferrovie svizzere mettono al bando la Coca-Cola: sul treno si beve la locale Vivi Kola

Le Ferrovie federali svizzere (Ffs), la più grande compagnia di trasporto ferroviario in Svizzera, dicono addio alla Coca-Cola. Ffs ha infatti rimosso il marchio americano dai menù dei suoi 120 ristoranti a bordo, compresi ovviamente i treni ticinesi che in parte circolano anche in Lombardia.

Una decisione che, stando a quanto comunicato, non sarebbe correlata alla guerra commerciale in corso con gli Usa. In ogni caso, al posto della Coca-Cola già a partire da oggi giovedì 12 giugno, i passeggeri troveranno l'equivalente svizzero Vivi Kola.

"Abbiamo deliberatamente deciso di mostrare la nostra swissness”, ha dichiarato la portavoce delle Ffs, Carmen Hefti. “Siamo convinti della qualità del prodotto”, assicura Hefti, sottolineando come i clienti non pagheranno un sovrapprezzo per il prodotto svizzero: come la Coca-Cola in precedenza, una bottiglia di Vivi Kola ha un prezzo di 5,40 franchi .