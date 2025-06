Con la fibra ottica di Open Fiber l’Italia viaggia alla velocità della luce su Internet. A Calco, nel Lecchese, tremila utenti hanno finalmente accesso a una Rete d’avanguardia

Calco (Lecco), 7 giugno 2025 – Navigare a una velocità mai raggiunta prima, cioè con la fibra ottica che arriva direttamente nelle case, nelle aziende e negli uffici pubblici. Un servizio, così come accade nelle grandi città, a cui possono accedere anche gli abitanti dei piccoli paesi, specie nelle zone di montagna, dove l’accesso alla fibra ottica non è ancora oggi scontato. Scuole comprese. È quanto è successo a Calco, in provincia di Lecco, dove grazie a Open Fiber sono state collegate oltre 3.050 unità immobiliari a Internet ultraveloce tramite l’infrastruttura FTTH (Fiber To The Home, letteralmente fibra fino a casa), che si estende per oltre 16 chilometri.

“Una connessione rapida? La salvezza”

“Durante la pandemia abbiamo tutti imparato quanto sia importante poter contare sulla Rete rapida e performante – sottolinea Stefano Riva, consigliere con delega alla Comunicazione, Informatizzazione, Digitalizzazione, Servizi al Cittadino del Comune di Calco –. Portare la connessione rapida nelle case e nelle scuole è stata una grande opportunità di sviluppo e di crescita per il territorio”.

Un tecnico di Open Fiber al lavoro in un cantiere per garantire a privati e aziende la connessione alla rete Internet ultraveloce

Il piano di sviluppo di Open Fiber

Il piano di Open Fiber nelle aree bianche coinvolge oltre seimila Comuni nel Paese. Ad oggi, la connettività ultraveloce sulla rete realizzata da Open Fiber è disponibile in 240 città di grandi e medie dimensioni (con circa 8,8 milioni di UI connesse) e in oltre 5.400 piccoli Comuni (con oltre 5,4 milioni di UI vendibili).

“Grazie all’infrastruttura FTTH realizzata da Open Fiber, i cittadini e le imprese di Calco hanno le stesse opportunità di accesso a Internet e ai servizi digitali di ultima generazione delle grandi città – spiega Felice Vagliviello, Field Manager a Calco –. La fibra ottica infatti riduce il divario digitale rendendo il Paese più competitivo in diversi ambiti, dall’innovazione nelle case al turismo, dal telelavoro fino alla telemedicina. Infatti la connessione stabile e ultraveloce facilita il lavoro da remoto, permettendo ai professionisti di vivere nei borghi senza rinunciare alle opportunità lavorative. Inoltre, le imprese locali possono digitalizzarsi e competere meglio sul mercato. Questo contribuisce a rivitalizzare l’economia locale e a preservare il patrimonio culturale”.

Stebrick decolla grazie a Open Fiber

Quanto una Rete Internet ultraveloce possa cambiare la vita delle persone e delle aziende è dimostrato dal caso della Stebrick, azienda con sede a Calco che grazie a connessioni ultraveloci, vere e proprie autostrade dove far viaggiare dati, comunicazioni e business, ha saputo conquistare nuovi mercati in America, Cina ed Europa. Stebrick realizza modellini tridimensionali dei monumenti più famosi al mondo utilizzando i famosi mattoncini della Lego. Dall’Arco di Trionfo a Parigi al campanile della basilica di San Marco di Venezia, da Notre Dame al campanile di Giotto.

Il tempio di Horus, in Egitto, realizzato coi mattoncini Lego dall'azienda Stebrick di Calco, che si avvantaggia della fibra ultraveloce di Open Fiber

Il team di Stebrick, composto da 12 persone – tra designer, creativi e appassionati – lavora con clienti privati, aziende e istituzioni che desiderano realizzare un modello completamente su misura di un palazzo, una chiesa, un monumento; o anche semplicemente la riproduzione della propria casa o del proprio stabilimento. Sarebbe, tuttavia, stato difficile riuscire ad affermarsi senza un’infrastruttura adeguata come quella garantita da Open Fiber.

"Per noi la fibra è fondamentale”

Nel caso di una società come Stebrick il team lavora da remoto e ci si confronta con clienti di altri continenti, abituati peraltro a connessioni veloci. “La fibra è stata fondamentale – Stefano Mapelli, fondatore di Stebrick – per tutto il nostro lavoro di progettazione, che richiede scambio di file, conservazione dei dati, ma anche rapidità nelle comunicazioni in video-call dove spesso bisogna condividere documenti di un certo calibro. La rapidità e la precisione diventano un vantaggio c ompetitivo”.

L’iniziativa: un voucher in omaggio

A Calco Open Fiber ha lanciato anche una speciale iniziativa: “Open Fiber la scelta che ti premia”. I residenti che attiveranno una connessione con gli operatori partner entro l’1 ottobre potranno ricevere un voucher di 100 euro per un buono regalo Amazon, una gift card MediaWorld o un buono carburante (attivabili su https://openfiber.it/vinci-buono-4/).