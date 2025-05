Ecco “Welcome to America“. Pony, musica e Harley Davidson

Un intero quartiere trasformato in stile americano. Oggi dalle 17 alle 24, la Valerail viale Brianza ospitano Welcome to America. La manifestazione prevede giochi, animazione, balli country, l’esposizione di Harley Davidson ma anche di auto americane, area food, collezionisti, negozi aperti e un tributo a Michael Jackson. L’evento vuole essere un punto di incontro con tanti artisti coinvolti, musica, danze tradizionali, cavalli e pony, giostre, giochi per i bimbi, bancarelle di artigianato, ambulanti e sapori regionali. Dietro c’è il lavoro dell’Associazione Nuova Varedo Shopping e dei tanti commercianti che hanno aderito. Cambio la viabilità: chiusura al traffico e divieto di sosta in viale Brianza tra le vie Solferino e Mestre dalle 18, in via Padova fino a via Montanara, in via Bassano del Grappa. I residenti della zona potranno percorrere le vie in entrambi i sensi di marcia per raggiungere casa.

Veronica Todaro