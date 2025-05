Un viaggio in Harley-Davidson sulla Route 66 e dietro l’obiettivo le cartoline dal Giappone

Dall’America al Giappone e ritorno, lungo le strade che hanno costruito il mito a stelle e strisce e in luoghi entrati nella leggenda, tra collezioni originali e natura incantata. Parole e immagini per immergersi in posti lontani e dal sicuro fascino, raccontati da chi li ha esplorati in prima persona.

Venerdì alle 21 la Sala civica di via Verri a Biassono ospiterà l’incontro “U.S. Route 66 - La strada madre. Viaggio in Harley-Davidson attraverso la strada del sogno americano“, con Veronica Ardia e Nicola Massariello, per la rassegna “Biassonesi in giro per il mondo“. Il 6 giugno toccherà a “Cartoline dal Giappone - Storie dietro l’obiettivo“ e il 20 a “Luoghi noti e meno noti tra California e Arizona - Viaggio a ovest degli Stati Uniti in visita a collezioni private di macchine musicali, città e parchi naturali“. Ingresso libero.