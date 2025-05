In giro per il mondo. Reportage di viaggio

In sella lungo i paesaggi incantati delle Fiandre e altri cicloviaggi, ma anche gli antichi misteri tra Bolivia e Cile e la leggendaria Route 66 percorsa in moto, fino al fascino orientale del Sol Levante. Ripartirà stasera a Biassono, dopo una pausa lunga un mese, la rassegna di incontri su reportage di viaggio “Biassonesi in giro per il mondo“: l’iniziativa, organizzata dal Comune e arrivata alla 27esima edizione, proporrà oggi alle 21 nella sala civica di via Verri l’appuntamento dal titolo “7-5-30... Pedalare tra i Knooppunten - Nel fitto reticolato ciclistico delle Fiandre, 500 chilometri tra distese ardite e pochissime risalite“, con Monica Patuzzi. Venerdì 16 toccherà a “Fiume - Fare insieme una memorabile esperienza“, itinerari in bicicletta seguendo il corso di alcuni fiumi. Il 23 “Bussando alla porta del sole - Tra Cile e Bolivia, il mistero dei Chinchorro“, il 30 “U.S. Route 66 - La strada madre“, in Harley-Davidson lungo la strada del sogno americano. A giugno, il 6 “Cartoline dal Giappone“, il 13 “Lungo la strada“ e il 20 “Luoghi noti e meno noti tra California e Arizona“. Ingresso libero. F.L.