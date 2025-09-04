Trescore Balneario, la Festa dell’Uva fa scoprire la Val Cavallina

Degustazioni, rievocazioni storiche, laboratori, musica popolare e sfilata con 500 figuranti in costume. Trescore Balneario si prepara a vestirsi di colori, profumi e tradizioni contadine per la 66ª edizione della Festa dell’Uva e dell’Agricoltura, in programma da domani a domenica. La manifestazione, organizzata dal Comune con il supporto del Distretto del Commercio delle Torri, rientra nel progetto I Sentieri del Gusto e della Tradizione in Val Cavallina, sostenuto dalla Regione con il bando Lombardia Style. Domani l’inaugurazione in piazza Cavour: una degustazione guidata dei vini locali accompagnerà il pubblico in un viaggio tra i riti della vendemmia. Non mancheranno musica dal vivo, piatti tipici e una caccia al tesoro dedicata alla scoperta del territorio. Sabato il centro storico si animerà con mercatini, laboratori e spettacoli. Nel pomeriggio, un incontro dedicato ai terroir bergamaschi. La serata proseguirà con concerti e performance tra piazzale Lotto e piazza Cavour. Domenica all’alba la Camminata tra colli e vigneti, mentre in piazza Lotto apriranno la Fiera dell’Uva e le aree ristoro. Alle 14,30, la sfilata dei carri allegorici e dei gruppi folkloristici colorerà le vie del paese, raccontando storie e tradizioni della Val Cavallina. M.A.