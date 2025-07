Un quarto di cuore a Vimercate

Stasera alle 19 il taglio del nastro di “Un quarto di cuore: la fotografia“, la nuova mostra curata da Simona Bartolena e Armando Fettolini allo Spazio Heart di Vimercate. Una nuova edizione del progetto che racconta la storia della galleria attraverso gli artisti che nel tempo hanno lavorato con l’associazione.

Le altre edizioni sono state dedicate alla scultura e alla pittura. L’esposizione "riunisce linguaggi, inclinazioni, grammatiche differenti, per narrare tutta la complessità e pluralità delle proposte promosse in questi anni". Il percorso si snoda sul lavoro di 25 artisti, di generazioni e formazioni culturali e variegate.

Si va dal reportage sociale e documentario all’immagine di still life più intima e simbolica. La mostra sarà aperta fino al 14 settembre nella sede in via Manin 2, da giovedì a domenica dalle 16 alle 19. Ingresso libero.

