Teatro al Sacro Monte nove appuntamenti tra storie e riflessioni

Entrano nel vivo le rassegne estive a Varese, a partire da "Tra Sacro e Sacro Monte", che debutta questa sera, giovedì 3 luglio, con il primo appuntamento dell’edizione numero 16. Sul palco della XIV cappella è in programma alle 21 "Le Llibre Vermell De Montserrat". Una produzione di Lugano Arte e Cultura e Conservatorio della Svizzera Italiana, che porta in scena un ensemble di 20 giovanissime voci del Coro Clairière insieme alla pluripremiata attrice Arianna Scommegna. Lo spettacolo è accompagnato dal trio italo-svizzero Niton, che fonde elementi acustici ed elettronici. Una performance arricchita dalla lettura scenica del regista Andrea Chiodi. Al centro dello spettacolo un manoscritto conservato presso il monastero di Montserrat, vicino a Barcellona. "Il testo è uno dei più importanti lasciti dell’arte musicale medievale - spiega Chiodi ". Nel fine settimana invece prende il via la 51^ Stagione musicale della Canonica di Brezzo di Bedero. Appuntamento alle 21 di sabato 5 luglio presso la Collegiata di San Vittore con il Coro da Camera di Varese. Sempre sabato, ma alle ore 18, a Villa Panza a Varese si terrà il concerto di Gigi Masin". L.C.