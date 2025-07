Ecco “Di Villa in Villa“ in cerca di tesori nascosti. Più concerti e silent disco

Una rassegna estiva ricca di cultura e divertimento per chi rimane in città. Fino al 13 agosto l’estate si accende con un calendario pieno di eventi. Tra gli appuntamenti la serate vintage, silent disco, le visite guidate di “Di Villa in Villa“ con aperture straordinarie e concerti nei luoghi più suggestivi di Sesto e al Villaggio Falck, il vecchio rione operaio dove vivevano le tute blu. Ancora serate di ballo liscio in piazza Oldrini ogni mercoledì, il cabaret in piazza Petazzi “Stasera si Ride“ e momenti musicali per tutti i gusti. Domani alle 18 ci sarà un appuntamento pensato per le famiglie e gli appassionati delle due ruote: il ritrovo in bici è alle 18 in piazza Oldrini per pedalare fino al parco Bergamella dove saranno allestite letture animate per bambini e merenda per tutti. Sabato nuovo appuntamento “Di Villa in Villa“, alla scoperta di luoghi storici di Sesto. La visita porterà i turisti a visitare l’elegante Villa Mylius e il giardino di Villa Zorn. A seguire ci concerto con arpa e flauto del duo Narnel nei giardini di Villa Mylius. Il ritrovo è in largo Lamarmora alle 15,30. Da settimana prossima tour storico-artistici tra Villa Torretta, Villa Puricelli Guerra e il monastero di San Nicolao, serate di cabaret con Pino dei Palazzi, ospiti a sorpresa e animazione.La.La.