“Notte Bianca“ per i cani. Passeggiata nel paese riservata ai quattro zampe

Una camminata fluo insieme ai propri amici a quattro zampe. In occasione della Notte Bianca di Olgiate Molgora, in programma sabato prossimo, il 12 luglio, gli Amici di Ceci propongono un evento pensato per chi ama uscire la sera ma non vuole lasciare il proprio cane a casa. "Spesso ci si chiede: esco o porto il cane? In questa occasione non serve scegliere, la serata è pensata proprio per loro", racconta Cecilia Sala, educatrice cinofila di 36 anni che, nel 2020, ha aperto un asilo per cani a Merate.

Il percorso, di circa tre chilometri, si snoda tra le vie del paese su un tratto urbano, semplice e pianeggiante, perfetto per una passeggiata rilassata. E’ però importante che i cani siano abituati a un po’ di movimento e stimoli. La quota di partecipazione è di 10 euro. Durante la serata non mancheranno sorprese: uno stand a tema fluo, attività, premi e il concorso per il cane più luminoso. L’iscrizione è obbligatoria su www.eventbrite.it o contattando direttamente gli Amici di Ceci: www.gliamicidiceci.it, al numero 3517474749 e gliamicidiceci@gmail.com. D.D.S.