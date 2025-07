Notte Bianca a Ceriano Laghetto

Dal pomeriggio di oggi e fino alle prime ore di domani, torna la Notte Bianca di Ceriano Laghetto, una delle maratone di eventi più longeve ed apprezzate del territorio. Per i più piccoli e le famiglie il Giardinone diventerà il centro del divertimento già dalle 15, con gonfiabili, trenino, seggiolini volanti, bolle d’acqua e altre attrazioni. Il cuore pulsante della festa sarà la piazza Diaz, che dalle 17 ospiterà il dj set di Antony Dj, seguito alle 20 dalla premiazione del concorso Borse Poetiche 2025 a cura di Ecolandia Aps e poi dalle 20.30 con le esibizioni della scuola di ballo Freedom di Cermenate. Alle 22.30 l’esibizione live della Settesotto band, un gruppo travolgente che proporrà un ricchissimo repertorio di canzoni italiane e internazionali.

In piazza Lombardia si alterneranno sul palco Mkey dalle 21, Increased Decay dalle 21.30, la cover band Sbandau dalle 22.45 e infine il dj set di Andrea Grossi a partire dalle 00.15. In via Cadorna il tributo ad Adriano Celentano con la Yuppi band dalle 21. Al Giardinone dalle 21.30 ci sarà uno spettacolo di cabaret musicale. Bar e ristoranti che proporranno piatti e drink speciali, e poi brioche calde distribuite alle due di notte.

Ga.Bass.