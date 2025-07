“Zelbio cult“ al via con Nicola Russo e la vita di Elettra

ZELBIO (Como)Prende il via la diciannovesima edizione di Zelbio cult, sabato 12 luglio, con lo spettacolo teatrale La scomparsa di Elettra. Orazione per una soubrette, scritto e interpretato da Nicola Russo. Fondatore della compagnia Monstera, ha scritto, ideato ed è stato protagonista di molti spettacoli teatrali presentati in importanti festival italiani e messi in scena, tra gli altri, al Teatro Elfo Puccini e al Teatro Franco Parenti di Milano. In questo primo studio del suo nuovo spettacolo, presentato in anteprima in occasione di Zelbio cult, porta in scena la vita di Elettra Romani (1927-2022), ballerina e attrice di avanspettacolo, già protagonista nel 2010 di un primo lavoro teatrale nato da una lunga intervista raccolta da Nicola Russo e successivamente trasformata nel monologo Elettra, biografia di una persona comune. Tutti gli incontri sono a ingresso libero. Inizio ore 21:00 presso il Teatro di Zelbio in Piazza Rimembranza, 1.