Variazioni sul tema di fado e jazz. Alla scoperta di nuove sonorità

Il fascino del fado portoghese, nell’interpretazione di una cantante capace di rinverdire con successo lo stile classico di Amalia Rodriguez. Un mix suggestivo di tradizione musicale araba e mondi sonori occidentali. Ma anche un talentuoso pianista francese che farà rivivere le atmosfere di uno dei dischi più famosi della storia del jazz.

Sono i concerti con cui il festival itinerante Suoni Mobili accompagnerà questo weekend. Oggi alle 21.15 a Villa Sottocasa a Vimercate la voce della portoghese Joana Amendoeira sarà protagonista del concerto “Fado Fado“: ad accompagnarla dal vivo Pedro Amendoeira alla chitarra portoghese e Joao Felipe alla viola de fado. La cantante è considerata una delle voci più rappresentative della nuova generazione, in grado di ridare vitalità e freschezza al fado.

È stata la più giovane cantante di fado a incidere un album e ha all’attivo tournée in Europa e nelle Americhe. Domenica, invece, dalle 18 la Cappella San Felice di Usmate Velate ospiterà il concerto “Il caro estinto“, con la cantante tunisina e suonatrice di oud Sarra Douik che mescolerà sonorità arabe e occidentali con la sua voce struggente. Diplomata in canto jazz, l’artista si è esibita in tutto il Nord Africa, in Europa e negli Stati Uniti. Sempre a Usmate, ma in Villa Scaccabarozzi, alle 21.30 “Pianoid vs Keith Jarrett“, con il pianista Edouard Ferlet che improvviserà sul tema e sulle variazioni del capolavoro jazz di Keith Jarrett “The Koln Concert“. Con il musicista francese sul palco, accanto a un pianoforte tradizionale, ce ne sarà un altro verticale ribattezzato Pianoid e pilotato dall’intelligenza artificiale.