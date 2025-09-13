La stagione del Gerolamo. Da Lavia alla Poli, grandi nomi. E un cartellone ricco di novità

La parola. Sempre lei. Al centro di tutto. Ma anche il confronto con la tradizione che morde forte alle caviglie, considerando quel passato tanto ingombrante. E poi gli appuntamenti musicali, gli omaggi, una manciata di azzardi drammaturgici, i nuovi talenti. Insomma: il Gerolamo conferma la ricetta che l’ha fatto rinascere negli ultimi anni. Visione curatoriale chiara. Che ha avuto il merito di ricomporre il rapporto col pubblico, anche grazie a un’intelligente politica dei prezzi. Non era scontato. Piace quindi questo nuovo cartellone pensato dal direttore artistico Piero Colaprico. Dove rispetto allo scorso anno si moltiplicano nomi e spettacoli. Come a rilanciare.

Ancora una volta. "Con i titoli che passano da 34 a 41 il Gerolamo aumenta anche la qualità dell’offerta – sottolinea Colaprico –. Non abbiamo più tra noi il grande Stefano Benni, ma avevano già deciso di metterlo in scena con la splendida Lucia Poli. E a maggio abbiamo invece uno dei maestri del teatro, Gabriele Lavia (nella foto). Siamo anche orgogliosi di dare spazio a tre giovani attrici, con tre loro anteprime assolute. Alice De Andrè impegnata in un monologo; Roberta Lidia De Stefano che sfida sul palco la grandezza assoluta di Gabriella Ferri; Annagaia Marchioro, che racconta di desideri e di fallimenti. I suoi, ma anche forse i nostri". Sicuramente. Che ognuno ne ha un baule pieno. Meglio però soffermarsi sui desideri, di solito sono più divertenti. E riempiono la scena. Come in "Caffè con vista", commedia corale in cui Alice De Andrè torna a lavorare con i ragazzi e le ragazze di "Un futuro per l’Asperger". Lo si vede fra un mesetto. Mentre sarà poi a febbraio il monologo in cui fa i conti con quel nonno gigante, mai conosciuto. Intanto però nelle prossime settimane da segnalare almeno il curioso viaggio nei cocktail di "Un ultimo giro", diretto e interpretato da Maria Pilar Perez Aspa (venerdì10 ott).

Ed è bello ritrovare in stagione anche Massimo de Vita e il suo Teatro Officina, qui a condividere una riflessione sulla strage di Gorla. Seguito da Caroline Pagani, un reading teatrale di ATIR tratto dallo splendido "V13" di Emmanuel Carrère, l’Enzo Tortora di Chicco Dossi. D.V.