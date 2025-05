La voce dei Papi in mostra fra documenti e bolle

Un viaggio emozionante tra spiritualità e potere, perdono e tradizione. Si terrà domani alle ore 18 presso la biblioteca del centro culturale Cascina Grande l’inaugurazione della mostra "La voce dei Papi, Bolle e Brevi apostolici attraverso i secoli". L’esposizione è aperta al pubblico fino al 24 maggio e racconta la storia della Chiesa attraverso i suoi documenti più solenni, pergamene, sigilli autentici e parole ufficiali dei Pontefici, testimoni del pensiero e delle grandi trasformazioni della spiritualità e della società. I documenti in mostra sono stati emanati da Papi che hanno indetto e celebrato i Giubilei nei secoli, momenti straordinari di riconciliazione e pellegrinaggio: da Bonifacio IX nel 1400, passando per Clemente VII, Alessandro VI Borgia, fino a Giovanni Paolo II. La mostra è curata dall’associazione Ac.Cor.Do di Corrado Vezzani che ha raccolto questi preziosi documenti nel corso di oltre 30 anni di ricerca. In occasione dell’inaugurazione sarà possibile partecipare ad una visita guidata da Tullia Buoso.Mas.Sag.