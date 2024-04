Isola dei Famosi 2024, al via stasera: chi sono i concorrenti. Tutti i nomi, anche Edoardo Stoppa ed Edoardo Franco

Milano, 8 aprile 2024 – È conto alla rovescia: questa sera, in prima serata su Canale 5, parte L’Isola dei Famosi 2024. Alla guida ci sarà Vladimir Luxuria, che, dopo essere stata naufraga (ha vinto nel 2008) e opinionista (fino all'anno scorso), si è conquistata il posto da conduttrice, sostituendo Ilary Blasi. In studio nel ruolo di opinionisti ci saranno Sonia Bruganelli (fino a un anno fa aveva questo ruolo al Grande Fratello) e il giornalista del Tg5 Dario Maltese, al debutto assoluto. Inviata in Honduras Elenoire Casalegno (al posto di Alvin). Regia di Roberto Cenci.

Diciotto i naufraghi che sbarcheranno a Cayo Cochinos questa sera per mettersi alla prova fisica e psicologica. Tredici erano stati confermati qualche giorno fa, mentre cinque fanno parte di un colpo last minute. Eccoli in ordine alfabetico: Joe Bastianich, Francesca Bergesio, Matilde Brandi, Luce Caponegro, Artur Dainese, Peppe Di Napoli, Pietro Fanelli, Edoardo Franco, Khady Gueye, Samuel Peron, Tonia Romano, Aras Senol, Edoardo Stoppa, Marina Suma, Alvina Verecondi Scortecci, Valentina Vezzali, Maitè Yanes e Greta Zuccarello.

Due Edoardo partecipano all’Isola dei Famosi 2024 ed entrambi arrivano dalla Lombardia: Stoppa è nato e cresciuto a Milano, mentre Franco a Varese.

Edoardo Stoppa è un conduttore televisivo, amante del pianeta, degli animali e della sostenibilità. La fama è arrivata principalmente grazie a National Geographic e poi a ‘Striscia la notizia’, il tg satirico che lo ha reso famoso. È poi diventato inviato del programma Ogni mattina dove ha continuato ad occuparsi di animali e ambiente.

Edoardo Franco, appassionato di cucina fin da giovanissimo, dopo varie esperienze di lavoro in giro per il mondo, è approdato a MasterChef Italia, dove ha trionfato. Grande appassionato anche di musica produce i suoi pezzi con lo pseudonimo di Franco Carisma.

Tre i milanesi d’adozione. La modella 26enne Khady Gueye, nata in Senegal ma arrivata in Italia all’età di 6 anni con la mamma e uno dei fratelli minori per ricongiungersi con il papà che da anni lavorava nel nostro Paese. Ancora minorenne inizia a lavorare come modella, poi lascia per studiare e si diploma all’istituto tecnico per il turismo. A 22 torna riprende il lavoro di modella che le permette di mantenersi da sola a Milano. Nel 2021 partecipa a ‘Ex on the Beach 3’.

Arriva nel capoluogo lombardo a 17 ani, invece, Aité Yanes, la 34enne modella ballerina e attrice spagnola. E proprio qui lavora come modella per i più prestigiosi stilisti. Nel frattempo, porta avanti anche la sua carriera di ballerina.

Sceglie Milano anche il modello di origini ucraine e armene Artur Dainese. Nel 2023, il 33enne arriva in finale a ‘Supervivientes’, la versione spagnola dell’Isola.

I partecipanti all'Isola dei famosi potranno portare soltanto 2 completi intimo, 2 magliette (manica corta, manica lunga o canottiera),2 camicia o golf, 2 pantaloni o gonne, 2 paia di scarpe, 2 paia di calze, 1 oggetto personale, spazzolino, pettine o spazzola, 2 rasoi usa e getta, mentre sono vietati libri, dispositivi elettronici, orologi, occhiali da sole, giochi, alcol e tabacco.

In palio il montepremi finale di 100mila euro in gettoni d’oro (la metà della cifra sarà devoluta a un ente di beneficenza proposto dal vincitore).

L’Isola dei Famosi 2024 andrà in onda con gli appuntamenti serali in diretta ogni settimana per due mesi circa. Non mancherà la messa in onda del consueto Daytime, il riassunto di tutto quello che succede ogni giorno in Honduras (dal lunedì al venerdì su Canale 5 alle 11.55 e alle 13.40). Oltre che in tv l’Isola dei Famosi 2024 sarà visibile anche sulla piattaforma Mediaset Infinity.

Il pubblico da casa potrà partecipare al televoto dell’Isola dei Famosi 2024 via mobile con SMS al numero 477.000.3, attraverso il sito web www.isola.mediaset.it, tramite app Mediaset Infinity (accessibile da smartphone e tablet) e tramite Smart TV e decoder abilitati.