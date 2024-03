Isola dei Famosi 2024, concorrenti e quando inizia. Un naufrago arriva da Milano e un altro da Varese

Milano, 29 marzo 2024 . Archiviata l’ultima edizione del Grande Fratello Vip, che ha visto trionfare Perla Vatiero, è pronta a iniziare L’Isola dei Famosi 2024. Al timone debutterà Vladimir Luxuria, affiancata da Sonia Bruganelli e dal giornalista del Tg5 Dario Maltese, nelle vesti degli opinionisti. Inviata in Honduras sarà Elenoire Casalegno. Ma quando inizia il reality e, soprattutto, chi sono i concorrenti? Ecco tutte le informazioni.

L’Isola dei Famosi 2024 inizierà lunedì 8 aprile, in prima serata, su Canale 5. Dovrebbe andare in onda per dieci puntate complessive e concludersi probabilmente nella giornata di lunedì 10 giugno 2024, con la finalissima che sancirà il vincitore dell’edizione. Ma ancora non ci sono conferme ufficiali riguardo la data.

Dopo settimane di indiscrezioni, TvBlog ha svelato il cast ufficiale di naufraghi che parteciperanno all’Isola dei famosi 2024. Tra i tredici concorrenti, due lombardi: uno viene da Milano e uno da Varese.

Partendo dal gruppo di uomini, ci sarà Joe Bastianich, imprenditorie ed ex giudice di Masterchef, ma anche il vincitore dello stesso programma culinario, l’anno scorso, cioè Edoardo Franco. Poi, Edoardo Stoppa, inviato di Striscia la Notizia, Aras Şenol, attore della serie ‘Terra Amara’ e Artur Dainese, modello di origini ucraine. Infine, Samuel Peron, maestro di ballo e icona assoluta di ‘Ballando con le stelle’, che lo scorso autunno ha annunciato il suo disimpegno dallo show di Milly Carlucci dopo aver partecipato a 16 edizioni.

Per quanto riguarda la parte femminile del cast, ci sarà Valentina Vezzali, ex schermitirice e orgoglio olimpico per il nostro Paese. Poi, Marina Suma, attrice celebre per ‘Sapore di Mare’, e l’attrice de ‘Il sesso degli angeli’, Maitè Yanes. E ancora, l’ex Miss Italia 2023 Francesca Bergesio, la showgirl Matilde Brandi, la ballerina e modella Greta Zuccarello, e infine Selen (al secolo Luce Caponegro), pornostar in voga negli anni Novanta.

BIOGRAFIA – Edoardo Stoppa nasce a Milano nel 1969 e oggi ha 54 anni. Appassionato di sport pratica il paracadutismo, ma anche lo snowboard e le arti marziali.

GLI STUDI – Si diploma al liceo linguistico e consegue la laurea in Psicologia presso l’Università di Padova. Poi, si dedica allo studio di recitazione con Lino Damiani.

LA CARRIERA – A metà degli anni '90 inizia a lavorare per Italia 7 a ‘Usa Today’ e in seguito a ‘Match Music’ e LA 7 nella conduzione di programmi quali ‘Prima del processo’ e il contenitore ‘Call Game’. Sempre su LA7 ha condotto per 4 stagioni ‘National Geographic’ presentando e realizzando documentari. È quindi la volta di All Music dove realizza come coautore, ideatore e conduttore assieme a Christian Sonzogni i programmi di satira dedicati alla moda ‘Modeland’ e alla musica, ‘Music Zoo’. La carriera di Edoardo Stoppa si sviluppa anche sulle reti Mediaset: è infatti attore in molte puntate di ‘Scherzi a parte’ e conduce ‘Village’. Da marzo 2006, entra a far parte della squadra di SKY, alla conduzione del format internazionale ‘E!News’ a fianco di Ellen Hidding. Su Sky Vivo invece presenta ‘Shock’, trasmissione dedicata agli sport estremi. Dal 2008 al 2020 lavora come inviato a ‘Striscia la notizia’, su Mediaset e poco dopo diventa inviato del programma di Tv8 ‘Ogni mattina’, dove si occupa di animali e ambiente.

Edoardo Stoppa e il suo cane Duda (Foto Instagram)

STRISCIA LA NOTIZIA – La grande popolarità arriva nel 2008 quando diventa inviato di ‘Striscia la notizia’. A lui vengono affidati casi legati al benessere degli animali, e per questo viene soprannominato “il fratello degli animali”. Anche grazie alle sue inchieste, infatti, nel corso degli anni molti amici a 4 zampe si salvano da situazioni drammatiche, e decine di responsabili di reati più o meno gravi legati al loro maltrattamento sono assicurati alla giustizia.

IL LIBRO – Nel 2011 la Mondadori ha pubblicato un suo libro, intitolato ‘Per fortuna che ci sei’, che racconta degli incontri che ha fatto con animali che gli hanno cambiato la vita. Dopo ‘Striscia la notizia’, è diventato inviato del programma ‘Ogni mattina’, dove continua ad occuparsi di animali ed ambiente.

INSTAGRAM – Il profilo Instagram di Edoardo ha 355mila follower ed è sempre molto aggiornato. Il presentatore tv posta scatti e video riguardanti i suoi impegni di lavoro, ma anche momenti di vita privata, insieme alla sua famiglia, quattrozampe compreso.

VITA PRIVATA – E’ sposato dal 10 novembre 2017 con la showgirl brasiliana Juliana Moreira, con la quale era fidanzato dal 2007. Dal loro amore sono nati due figli: Lua Sophie, venuta alla luce il 25 luglio 2011 e Sol Gabriel, nato il 29 agosto 2016.

Edoardo Stoppa e Juliana Moreira (Foto Instagram)

BIOGRAFIA – Edoardo Franco nasce nel 1996 a Varese e oggi ha 27 anni. Si appassiona alla cucina fin da piccolo.

GLI STUDI – Amante della cucina sin da bambino, Edoardo sceglie per il suo percorso di studi un indirizzo attinente al mondo della ristorazione. Frequenta l’Istituto alberghiero Giovanni Falcone di Gallarate, in provincia di Varese, e una volta conseguito il diploma si trasferisce in Scozia, per la precisione a Edimburgo, con l’obiettivo di scoprire culture diverse e di apprendere nuove ricette. Per mantenersi lavora come biker e barman ma dopo diversi anni in Germania decide di tornare in Italia per concentrarsi sul suo sogno di diventare uno chef.

Edoardo Franco (Foto Instagram)

MASTERCHEF ITALIA – A un certo punto, Edoardo prende coraggio e si iscrive alle selezioni per entrare nel cast di MasterChef Italia. Supera i provini e i giudici Bruno Barbieri, Antonino Cannavacciuolo e Giorgio Locatelli gli consegnano così l’ambito grembiule bianco. Fin dalle prime puntate Edoardo Franco si afferma come un cuoco creativo e preparato, tanto da arrivare in finale e vincere l’edizione del talent show culinario. Il giovane chef conquista così un montepremi dal valore di 100 mila euro e ha inoltre la possibilità di formarsi presso ALMA, la Scuola Internazionale di Cucina Italiana.

Edoardo Franco sul podio di MasterChef Italia 12

IL LIBRO – Nel 2023 esce nelle librerie ‘Daje! La mia cucina senza confini’, il suo primo libro di ricette pubblicato dall’editore Baldini + Castoldi.

IN TV – Dopo la sua vittoria a Masterchef Edoardo Franco appare in diversi programmi televisivi, è infatti ospite de ‘Le Iene’, dove rilascia una simpatica intervista alla fine della quale si lascia anche tagliare i capelli. Inoltre è più volte ospite di ‘Stasera c’è Cattelan’ su Raidue, dove propone piatti veloci e alla portata di tutti.

LA MUSICA – Edoardo Franco è anche un musicista, produce infatti della musica utilizzando lo pseudonimo di Franco Carisma.

INSTAGRAM – Edoardo ha un profilo Instagram con 197mila follower ed è sempre molto aggiornato. Lo chef posta fotografie e video che lo immortalano mentre cucina o in alcuni momenti della sua vita privata.

VITA PRIVATA – Della vita privata di Edoardo Franco non si conoscono molti dettagli. Nel passato dello chef c’è una relazione importante con una ragazza conosciuta in Scozia che però non ha un lieto fine.