Edoardo Stoppa, chi è il concorrente dell’Isola dei Famosi: età, moglie, figli, carriera e Instagram

Milano, 8 aprile 2024 – E’ questione di ore: stasera, in prima serata su Canale 5, inizia una nuova edizione dell’Isola dei Famosi. Al timone debutterà Vladimir Luxuria, affiancata da Sonia Bruganelli e dal giornalista del Tg5 Dario Maltese, nelle vesti degli opinionisti. Inviata in Honduras sarà Elenoire Casalegno.

Tredici i naufraghi (7 donne e sei uomini) che prenderanno parte al reality show, sulle bianche spiagge di Cayo Cochinos, in Honduras. I concorrenti trascorreranno circa due mesi vivendo come naufraghi, e mettendo alla prova la propria resistenza fisica e psicologica. Tra loro il milanese Edoardo Stoppa, volto diventato popolare con ‘Striscia la Notizia’, dove ha lavorato come inviato per diversi anni, ma la suo impegno va ben oltre tra carriera in tv e amore per la natura e gli animali. Prima di partire ha detto: "Sono un amante degli animali, del pianeta e delle esperienze. Parto per l'Isola per questi 3 motivi”. Ma conosciamolo meglio.

Edoardo Stoppa concorrente ufficiale L'Isola dei Famosi (Foto Instagram)

Edoardo Stoppa nasce a Milano nel 1969 e oggi ha 55 anni. Appassionato di sport pratica il paracadutismo, ma anche lo snowboard e le arti marziali.

Si diploma al liceo linguistico e consegue la laurea in Psicologia presso l’Università di Padova. Poi, si dedica allo studio di recitazione con Lino Damiani.

A metà degli anni '90 inizia a lavorare per Italia 7 a ‘Usa Today’ e in seguito a ‘Match Music’ e LA 7 nella conduzione di programmi quali ‘Prima del processo’ e il contenitore ‘Call Game’. Sempre su LA7 ha condotto per 4 stagioni ‘National Geographic’ presentando e realizzando documentari. È quindi la volta di All Music dove realizza come coautore, ideatore e conduttore assieme a Christian Sonzogni i programmi di satira dedicati alla moda ‘Modeland’ e alla musica, ‘Music Zoo’. La carriera di Edoardo Stoppa si sviluppa anche sulle reti Mediaset: è infatti attore in molte puntate di ‘Scherzi a parte’ e conduce ‘Village’. Da marzo 2006, entra a far parte della squadra di Sky, alla conduzione del format internazionale ‘E!News’ a fianco di Ellen Hidding. Su Sky Vivo invece presenta ‘Shock’, trasmissione dedicata agli sport estremi. Dal 2008 al 2020 lavora come inviato a ‘Striscia la notizia’, su Mediaset e poco dopo diventa inviato del programma di Tv8 ‘Ogni mattina’, dove si occupa di animali e ambiente.

La grande popolarità arriva nel 2008 quando diventa inviato di ‘Striscia la notizia’. A lui vengono affidati casi legati al benessere degli animali, e per questo viene soprannominato “il fratello degli animali”. Anche grazie alle sue inchieste, infatti, nel corso degli anni molti amici a 4 zampe si salvano da situazioni drammatiche, e decine di responsabili di reati più o meno gravi legati al loro maltrattamento sono assicurati alla giustizia.

Edoardo Stoppa e il suo cane Duda (Foto Instagram)

Nel 2011 la Mondadori pubblica un suo libro, intitolato ‘Per fortuna che ci sei’, che racconta degli incontri che ha fatto con animali che gli hanno cambiato la vita.

Inoltre, Stoppa si occupa anche della gestione dell’applicazione Zampy Life, che permette di rimanere aggiornati sul mondo degli animali, conservare una cartella sanitaria online, trovare un veterinario e anche chiedere aiuto se il proprio animale si è smarrito. E c'è anche la funzione "trova amici", dedicata ovviamente al proprio animale.

Il profilo Instagram di Edoardo ha 355mila follower ed è sempre molto aggiornato. Il presentatore tv posta scatti e video riguardanti i suoi impegni di lavoro, ma anche momenti di vita privata, insieme alla sua famiglia, quattrozampe compreso.

Edoardo Stoppa e Juliana Moreira (Foto Instagram)

E’ sposato dal 10 novembre 2017 con la showgirl brasiliana Juliana Moreira, con la quale era fidanzato dal 2007. Dal loro amore sono nati due figli: Lua Sophie, venuta alla luce il 25 luglio 2011 e Sol Gabriel, nato il 29 agosto 2016.