Edoardo Franco all’Isola dei Famosi, boom sui social: tutti pazzi per lo chef varesino

Milano, 9 aprile 2024 – È tra i vip, ma non è così famoso. O meglio, non lo era fino a ieri sera. Dopo qualche ora di tv, durante la prima puntata della nuova edizione dell’Isola dei Famosi, in onda in prima serata su Canale 5, Edoardo Franco, 27 anni, è già una star.

Il varesino, ex vincitore di Masterchef Italia, ha già conquistato tantissimi telespettatori: è simpatico, spontaneo e a suo agio di fronte le telecamere. Il suo modo di fare fa sorridere e regala assist perfetti per creare nuovi meme sui social. Non si prende troppo sul serio e accetta i suoi limiti, come quando arriva ultimo alla prova leader, dopo essere rimasto impietosamente incastrato sotto un tronco.

Edoardo piace anche in studio, dove Vladimir Luxuria conduce il programma affiancata dagli opinionisti Sonia Bruganelli e il giornalista del Tg5 Dario Maltese.

Nel momento delle nomination, la padrona di casa si raccomanda con i naufraghi: “Non voglio sentire frasi banali come “Non li conosco abbastanza, non so chi votare”. Siate sinceri!”. Così, quando tocca allo chef lui è sincero: “Non so chi ca**o votare!”. Probabilmente pensava di non essere sentito, ma la sua frase non passa inosservata. “Mi è sembrato di capire che c’è un po’ di incertezza, anche se l’hai detto in modo più esplicito…”, commenta Vladimir. Tutti ridono e Sonia si lascia andare: “Io lo amo!”. Poi chiede al naufrago: “Ma fai anche lo psicologo?”. E lui, con la sua spontaneità risponde: “No, ci vado dallo psicologo!”.

Una battuta che subito rimbalza sui social e fa conquistare a Edoardo una buona parte del popolo dei social. “Nuovo idolo delle folle”, scrive su X Fabrizio. Seguito da Giorgio: “Già lo amo” e da Maria: “Sei un mito”. E il video di quel momento spopola anche su Instagram. “Ha detto la sua verità, non è una vergogna andarci dallo psicologo", scrive Tiziana. Poi Cisko: “Spontaneo e non stupido, intelligente e non ridicolo, capace e non incapace, già vittorioso di un (reality), devo aggiungere altro?”. E ancora Euridice: “Io già innamorata”, Jovie: “Ha già vinto”, infine Rossella: “Ci darà grandi soddisfazioni”.

E molto probabilmente sarà così. Ma il naufrago varesino non regalerà solo divertenti siparietti, perché il suo obiettivo è quello di diventare il ‘cocinero’ di Cayos Cochinos. “La mia mission sull'isola è rendere i tristi pasti che dovremo affrontare in piatti d'alta cucina”, dice presentandosi in trasmissione, preparando un risotto all'acqua salata con acqua di cocco e tartare di cactus. E ammette: “Non gli avrei mai dato un nome perché questo riso non se lo merita, ma ho deciso di chiamarlo riso e tristezza”. Sempre meglio di niente, no? In fondo, avere uno chef sull’Isola non è poi così male. Anche se le materie prima scarseggiano, con un po’ di creatività ed esperienza, Edoardo potrebbe aiutare i concorrenti a non sentire troppo la fame.