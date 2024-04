Edoardo Franco, chi è il concorrente dell’Isola dei Famosi: età, lavoro, Masterchef e Instagram

Varese, 8 aprile 2024 – Ci siamo: questa sera, in prima serata su Canale 5, inizia una nuova edizione dell’Isola dei Famosi. Al timone debutterà Vladimir Luxuria, affiancata da Sonia Bruganelli e dal giornalista del Tg5 Dario Maltese, nelle vesti degli opinionisti. Inviata in Honduras sarà Elenoire Casalegno.

Tredici i naufraghi (7 donne e sei uomini) che prenderanno parte al reality show, sulle bianche spiagge di Cayo Cochinos, in Honduras. I concorrenti trascorreranno circa due mesi vivendo come naufraghi, e mettendo alla prova la propria resistenza fisica e psicologica. Tra loro il varesino Edoardo Franco, che nel video di presentazione ha detto: “Amo mangiare, cucinare ed il buon vino. Ho deciso di partecipare all’Isola dei Famosi per testare uno stile di vita completamente diverso dal mio”. Ma sapete tutti chi è? Conosciamolo meglio.

Edoardo Franco (Foto Instagram)

Edoardo Franco nasce nel 1996 a Varese e oggi ha 27 anni. Si appassiona alla cucina fin da piccolo.

Amante della cucina sin da bambino, Edoardo sceglie per il suo percorso di studi un indirizzo attinente al mondo della ristorazione. Frequenta l’Istituto alberghiero Giovanni Falcone di Gallarate, in provincia di Varese, e una volta conseguito il diploma si trasferisce in Scozia, per la precisione a Edimburgo, con l’obiettivo di scoprire culture diverse e di apprendere nuove ricette. Per mantenersi lavora come biker e barman ma dopo diversi anni in Germania decide di tornare in Italia per concentrarsi sul suo sogno di diventare uno chef.

Edoardo Franco, ‘Daje’ in cucina con Masterchef

A un certo punto, Edoardo prende coraggio e si iscrive alle selezioni per entrare nel cast di MasterChef Italia. Supera i provini e i giudici Bruno Barbieri, Antonino Cannavacciuolo e Giorgio Locatelli gli consegnano così l’ambito grembiule bianco. Fin dalle prime puntate Edoardo Franco si afferma come un cuoco creativo e preparato, tanto da arrivare in finale e vincere l’edizione del talent show culinario. Il giovane chef conquista così un montepremi dal valore di 100mila euro e ha inoltre la possibilità di formarsi presso ALMA, la Scuola Internazionale di Cucina Italiana. I risotti e la cucina messicana sono il suo asso nella manica, infatti il burrito è il suo master pièce, come ha raccontato lui più volte.

Nel 2023 esce nelle librerie ‘Daje! La mia cucina senza confini’, il suo primo libro di ricette pubblicato dall’editore Baldini + Castoldi, che, oltre a contenere ricette, racconta come nasce la sua idea di cucina e racchiude le suggestioni raccolte durante i suoi molteplici soggiorni all'estero.

Dopo la sua vittoria a Masterchef Italia, Edoardo Franco appare in diversi programmi televisivi: è infatti ospite de ‘Le Iene’, dove rilascia una simpatica intervista alla fine della quale si lascia anche tagliare i capelli. Inoltre è più volte ospite di ‘Stasera c’è Cattelan’ su Raidue, dove propone piatti veloci e alla portata di tutti.

Dopo la vittoria a Masterchef, Edoardo ha ammesso di dover imparare ancora molto. “Adesso devo lavorare sull'autodisciplina, vorrei girare il mondo e assaggiare i piatti di altre culture, poi mi piacerebbe fare uno stage in una cucina stellata”, si legge in un’intervista su lacucinaitaliana.it. . E ha aggiunto: “Ora so solo cucinare, non ho le capacità di gestire un locale, ma sicuramente nel mio lontano futuro vorrei avere un ristorante dove non farò delivery perché il concetto alla base della cucina è quello di stare insieme”.

Edoardo Franco è anche un musicista, produce infatti della musica utilizzando lo pseudonimo di Franco Carisma.

Edoardo ha un profilo Instagram con 197mila follower ed è sempre molto aggiornato. Lo chef posta fotografie e video che lo immortalano mentre cucina o in alcuni momenti della sua vita privata.

Della vita privata di Edoardo Franco non si conoscono molti dettagli. Nel passato dello chef c’è una relazione importante con una ragazza conosciuta in Scozia che però non ha un lieto fine.