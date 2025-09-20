Il giro del mondo con Mila Trani: "Cerco di andare in profondità"

“Menta selvatica”, il nuovo album di Mila Trani, "esplora le profondità dell’anima" assicura l’impegnativo claim del progetto che porta domani sera la cantautrice tarantina trapiantata a Milano (e Barcellona) sul palco del Blue Note. E la prima domanda che ti fai è quali siano questi abissi interiori. "Si tratta di un disco che prova ad esplorare in maniera molto autentica il mio vissuto di una donna, ma anche di quelle che ho conosciuto in maniera diretta o indiretta", viene in soccorso lei, che si presenta sul palco di via Borsieri accompagnata da Bartolomeo Barenghi alla chitarra, Sandrine Robilliard al violoncello e Martí Hosta alle percussioni.

"I saggi di Michela Murgia, ad esempio, hanno iniziato ad aprirmi la mente sull’importanza della decostruzione, del liberarsi dalle sovrastrutture per andare in profondità". Nonostante si tratti di un concept album, al Blue Note il percorso emotivo di “Menta selvatica” (in cui trova posto pure la cover degli Avion Travel “Sentimento”) scarterà di lato l’idea di una riproposizione monolitica, spaziando fra grammatiche musicali che il diploma in canto jazz alla scuola Civica di Milano della Trani spingono dalla musica afroamericana a quella lusitana, andalusa, brasiliana, cubana, portoghese, e su su fino alle tradizioni vocali turche, curde, ottomane, greche e indiane. "Scrivere questo disco è stato catartico", assicura lei.

"La canzone che dà titolo all’album, ad esempio, è nata da uno studio del tarantismo salentino e dal fatto che la menta, col suo potere calmante, fosse una delle piante più utilizzate per gli infusi da far sorbire alle malcapitate per alleviarne le convulsioni". Diversi gli ospiti invitati da Mila sul palco per questa sua serata speciale, fra cui il coro della Malanga Voice Orchestra. "Si tratta di 25 voci femminili - dice la cantautrice - assieme a cui approfondisco i brani della tradizione orale di tutte le regioni italiane in forma completamente riarrangiata".