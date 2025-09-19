Il provocante “LoveLive“ di Camila Raznovich debutta al Lirico

Il 25 ottobre al Teatro Lirico Giorgio Gaber debutta LoveLive, lo spettacolo-evento di Camila Raznovich (nella foto). Dopo l’esperienza di Loveline, il programma di MTV che ha cambiato il modo di parlare di sessualità in Italia, Camila torna a confrontarsi con il pubblico dal vivo in un appuntamento che aggiorna l’esperienza tv, intrecciando la contemporaneità con la dimensione del teatro per raccontare l’evoluzione del sesso e di tutto ciò che gli ruota intorno.

Un’ora e mezza senza filtri, dove il teatro diventa il luogo per osare e per affrontare a viso aperto domande e paure legate alla sfera sessuale. "Sarà uno spettacolo sulla grammatica del sesso – spiega Raznovich – partiremo dalle parole, anche quelle dure, non da manuale. Noi tenteremo di normalizzare non tanto il termine, ma il contesto. Senza ipocrisie, andando dritti al punto, oltre i limiti di ciò che normalmente si può dire in tv. Per un’ora e mezza lasciamo fuori dalla porta il politicamente corretto".