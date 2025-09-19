Le Sliding Doors delle borseggiatrici
Ivan Albarelli
Le Sliding Doors delle borseggiatrici
Cultura e Spettacoli
Abbonamento digitale:

6 € al mese

 

Abbonamento digitale:
Critico fotografico mortoSuperEnalottoTragedia funivia MottaroneMonaci Certosa PaviaIron Maiden a San SiroSagre e feste
Acquista il giornale
Cultura e SpettacoliIl provocante “LoveLive“ di Camila Raznovich debutta al Lirico
19 set 2025
WhatsAppXPrint
  1. Home
  2. Cultura e Spettacoli
  3. Il provocante “LoveLive“ di Camila Raznovich debutta al Lirico

Il provocante “LoveLive“ di Camila Raznovich debutta al Lirico

Il 25 ottobre al Teatro Lirico Giorgio Gaber debutta LoveLive, lo spettacolo-evento di Camila Raznovich (nella foto). Dopo l’esperienza di...

Il 25 ottobre al Teatro Lirico Giorgio Gaber debutta LoveLive, lo spettacolo-evento di Camila Raznovich (nella foto). Dopo l’esperienza di...

Il 25 ottobre al Teatro Lirico Giorgio Gaber debutta LoveLive, lo spettacolo-evento di Camila Raznovich (nella foto). Dopo l’esperienza di...

Per approfondire:

Il 25 ottobre al Teatro Lirico Giorgio Gaber debutta LoveLive, lo spettacolo-evento di Camila Raznovich (nella foto). Dopo l’esperienza di Loveline, il programma di MTV che ha cambiato il modo di parlare di sessualità in Italia, Camila torna a confrontarsi con il pubblico dal vivo in un appuntamento che aggiorna l’esperienza tv, intrecciando la contemporaneità con la dimensione del teatro per raccontare l’evoluzione del sesso e di tutto ciò che gli ruota intorno.

Un’ora e mezza senza filtri, dove il teatro diventa il luogo per osare e per affrontare a viso aperto domande e paure legate alla sfera sessuale. "Sarà uno spettacolo sulla grammatica del sesso – spiega Raznovich – partiremo dalle parole, anche quelle dure, non da manuale. Noi tenteremo di normalizzare non tanto il termine, ma il contesto. Senza ipocrisie, andando dritti al punto, oltre i limiti di ciò che normalmente si può dire in tv. Per un’ora e mezza lasciamo fuori dalla porta il politicamente corretto".

WhatsAppXPrint

© Riproduzione riservata

Tag dell'articolo

Spettacolo teatraleTeatro