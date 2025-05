I consigli di Mimmo in “Music Masterclass”

Talenti si nasce, ma professionisti si diventa. Parola di Domenico “Mimmo” Paganelli, autore di “Music Masterclass” prezioso volumetto su "tutto ciò che avreste voluto sapere sul mestiere dell’artista" che il discografico e produttore tarantino trapiantato a Milano presenta oggi pomeriggio (alle 18.30) all’Associazione Vinile Italiana in via Washington 48 assieme al giornalista Massimo Poggini.

"Un Manuale (da Giovani Marmotte) per giovani promesse della canzone e, più in generale, chiunque voglia capire i meccanismi del mondo della musica" lo chiama lui, che accompagna spiegazioni e riflessioni coi contributi di un stuolo di addetti ai lavori, fra cui Vasco Rossi, Francesco Guccini, Mario Lavezzi, Mara Maionchi, Piero Cassano, Alberto Salerno, Laura Valente, Francesco Sarcina de Le Vibrazioni e molti altri ancora.

"A pagina 14 c’è quello che, di fatto, è l’indice del volume, sottoforma di albero con l’indicazione di tutti gli elementi che formano l’artista (voce, carattere, espressività, originalità ecc…). Nel mestiere della musica può capitare di crescere con carenze che il tempo è chiamato a colmare ed è proprio per agevolare questo percorso che, basandomi sull’esperienza accumulata in anni di masterclass, ho voluto scrivere un libro del genere".

La dote più importante per un giovane talento? "Non snaturarsi, né appiattirsi sui propri modelli, ma costruirsi nel tempo una propria personalità" assicura Paganelli. "Tutti i grandi artisti hanno preso da qualcuno, basta pensare all’importanza avuta da Joe Cocker per Zucchero o Jerry Lewis per Celentano. Per un artista originalità e carisma rimangono le garanzie più grosse di reggere nel tempo. Morricone pensava innanzitutto a scrivere cose belle, giuste per lui che poi piacevano ai registi e alla gente".

An.Spi.