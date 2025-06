“Flashdance“ sbarca al Nazionale. E cambia la vita non solo a Moretti

What a feeling. Nell’era del “what a f**k” stigmatizzata pure da Nanni Moretti ne “Il sole dell’avvenire”, un po’ di “feeling” ci vuole. Magari quello di “Flashdance”, il film che proprio il regista romano, in “Caro diario”, diceva avergli cambiato la vita.

In scena al Nazionale dal 9 ottobre, la nuova edizione di “Flashdance” nasce dalla collaborazione del teatro di piazza Piemonte con la Compagnia della Rancia già sperimentata con successo lo scorso anno nella versione musical de “La febbre del sabato sera” andata in scena in inverno.

Basato sul blockbuster hollywoodiano della Paramount Picture, “Flashdance - Il musical” si avvale del testo di Tom Hedley e Robert Cary, le musiche di Robbie Roth, che firma anche le liriche insieme a Robert Cary, senza tralasciare, naturalmente, le mega hit di Giorgio Moroder e Michael Sembello presenti nella colonna sonora originale.

Regia di Mauro Simone, coreografie di Giorgio Camandona, direzione musicale di Andrea Calandrini, scenografie di Lele Moreschi, luci di Francesco Vignati, audio di Armando Vertullo, e costumi di Riccardo Sgaramella.

In corso le audizioni, con oltre 370 candidature piovute sulla piattaforma heart-social.com e proseguite con la valutazione in presenza dei 220 selezionati, che porterà ad una rosa di 56 performer tra cui verranno scelti i 20 interpreti finali. Prevendita già aperta.

An.Spi.