Laboratorio opera. Il Barbiere canta per i bambini

Una lettura teatralizzata e un laboratorio a tema per scoprire la storia, i personaggi e la musica di una grande opera lirica. Un percorso originale per avvicinare i bambini e i ragazzi. È l’iniziativa che si terrà oggi alle 15.30 a Carate, negli spazi di Villa Cusani Confalonieri, in via Caprotti: gli attori di Cartanima Teatro proporranno una lettura animata e un laboratorio creativo su “Il Barbiere di Siviglia“ di Rossini. Bimbi e ragazzi potranno così conoscere un’opera ricca di comicità e astuzia, seguendo le peripezie di Figaro, il barbiere più famoso della lirica, per poi creare nel laboratorio successivo accessori e oggetti di scena con cui rivivere l’avventura. Sarà un’occasione per scatenare curiosità e fantasia. L’iniziativa fa parte della rassegna “Tutti all’Opera - Fiabe in musica e fantasia“, realizzata da Cartanima Teatro e Comune nell’ambito del progetto “Pop - Parole, Opere, Personaggi“: il ciclo proseguirà il 28 giugno con “Il Flauto Magico“ di Mozart, tra principi e regine della notte, e il 12 luglio con “L’elisir d’amore“ di Donizetti.

Partecipazione gratuita con prenotazione obbligatoria scrivendo a cartanima.prenotazioni@gmail.com.

F.L.