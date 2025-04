Cenerentola e il Barbiere di Siviglia. Arriva l’opera lirica per bambini

Quattro letture teatralizzate e altrettanti laboratori a tema per muoversi tra storie, personaggi e musica. Un percorso tra Cenerentola, il Barbiere di Siviglia, Elisir e Flauti magici, Rossini e Mozart, per avvicinare i bambini e i ragazzi all’affascinante mondo dell’opera lirica, facendo scoprire loro in modo originale e divertente un pezzo importante del patrimonio culturale italiano ed europeo.

È il progetto “Pop - Parole, Opere, Personaggi“, ideato da Cartanima Teatro e che, in collaborazione col Comune di Carate, si tradurrà nella rassegna “Tutti all’Opera - Fiabe in musica e fantasia“, un percorso ludico e interattivo che prenderà il via questo fine settimana negli spazi di Villa Cusani Confalonieri, in via Caprotti. Si tratterà di quattro appuntamenti con letture animate e laboratori creativi guidati dagli attori di Cartanima Teatro, che faranno scatenare la fantasia e tradurranno la magia dell’opera lirica a misura dei più giovani. Ogni incontro sarà un’occasione per immergersi in racconti appassionati, accompagnati dalla bellezza della musica.

"I bambini potranno vivere un’esperienza unica fatta di letture coinvolgenti e laboratori creativi a tema - spiegano gli organizzatori -, un viaggio emozionante tra musica, storie e personaggi indimenticabili, pensato per stimolare la fantasia e la curiosità, rendendo protagonisti di un universo affascinante che appartiene al patrimonio culturale di tutti. L’opera lirica, spesso percepita come un mondo distante, si trasformerà grazie a Pop in uno strumento di crescita e creatività".

Si partirà sabato alle 15.30 con “La Cenerentola“, liberamente tratta da Gioacchino Rossini: i partecipanti vivranno una fiaba senza tempo, seguendo le avventure della protagonista attraverso una narrazione vivace, mentre il laboratorio finale sarà ispirato agli elementi magici della storia. Il 3 maggio toccherà a “Il Barbiere di Siviglia“ di Rossini, un’opera ricca di comicità e astuzia, in cui i piccoli spettatori scopriranno le peripezie di Figaro, il barbiere più famoso della lirica, per poi creare nel laboratorio successivo accessori e oggetti di scena per rivivere l’avventura. Il 28 giugno sarà la volta di Mozart con “Il Flauto Magico“, in viaggio tra principi e regine della notte, mentre nel laboratorio realizzeranno maschere legate ai personaggi.

Il 12 luglio, infine, “L’Elisir d’amore“ di Gaetano Donizetti, tra amori e pozioni magiche. Ingresso gratuito con prenotazione obbligatoria a cartanima.prenotazioni@gmail.com.