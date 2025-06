Il Cai festeggia i suoi primi 80 anni

Ottant’anni di storia e passione per la montagna. La sezione di Castellanza del Club Alpino Italiano celebra questo importante traguardo con “CAMPO BASE 80", evento che animerà piazza Castegnate oggi e domani. Due giorni all’insegna di sport, cultura, inclusione e sostenibilità. "Abbiamo immaginato una festa per tutti – racconta Silvano Landoni, vicepresidente del Cai di Castellanza – Un’occasione per celebrare il nostro ottantesimo anniversario condividendo i valori della montagna con iniziative accessibili che coniughino avventura, arte, scienza e impegno sociale". A sottolineare il significato dell’iniziativa anche Roberto Scazzosi, presidente Bcc: "Lo spirito della montagna insegna che ogni traguardo si raggiunge con costanza, impegno e spirito di squadra".