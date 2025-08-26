Freddy Mercury rivive al Varenna festival: venerdì tribute band dei Queen

Il sessista pentito
Cultura e SpettacoliFreddy Mercury rivive al Varenna festival: venerdì tribute band dei Queen
26 ago 2025
DANIELE DE SALVO
Cultura e Spettacoli
La band regina del rock mondiale in concerto al cospetto della principessa del lago di Como, cioè Varenna. Venerdì sera dalle 21.15, piazza San Giorgio del Comune sul Lario farà da cornice per uno degli eventi più attesi del Varenna Festival: "Mercury Legend – Queen Experience", uno spettacolo tributo alla leggendaria band britannica (nella foto tratta dal loro sito).

Un’occasione unica per rivivere dal vivo l’energia dei Queen del loro vocalist e frontman Freddy Mercury, in uno show a 360°, emozionante e travolgente, capace di coinvolgere spettatori di tutte le età.

Sul palco, quattro musicisti di grande esperienza internazionale che si sono esibiti anche in Germania, Olanda, Slovenia, Francia, Svizzera, Lussemburgo, Croazia e Austria: alla voce Juri Saddi, tra i più affermati imitatori di Freddie Mercury; Federico Vetrò alla chitarra, premiato da Queen Italia come miglior emulo di Brian May; Daniel "Taylor" Ghilardi alla batteria; Christian Comizzoli al basso.

La loro missione non è solo omaggiare i Queen, ma stupire con una performance intensa, curata nei minimi dettagli. L’ingresso in piazza è libero e gratuito.

