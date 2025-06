Due giorni di note e una sfilata, la Banda fa 140 anni

Due giorni di musica, con tanti ospiti e pure una sfilata lungo le strade del centro città, per festeggiare quasi un secolo e mezzo vissuto tra le note e la cultura. Concerti, una mostra fotografica e anche la possibilità di mangiare in compagnia per celebrare una delle realtà storiche del territorio. Sono gli ingredienti che comporranno l’iniziativa dal titolo “Banda in festa - 140 anni suonati“, con cui nel fine settimana il Corpo Musicale di Villasanta taglierà il ragguardevole traguardo dei 140 anni di attività. A ospitare l’evento sarà l’oratorio di San Fiorano, in via Cavour: qui sabato e domenica si potrà assistere a quattro diverse esibizioni, visitare un’esposizione che ripercorre le vicende della banda locale, scoprire le varie sfaccettature del Corpo Musicale e avvicinarsi agli strumenti, ma anche condividere del buon cibo. Il sipario sugli appuntamenti si alzerà sabato alle 18.30 con il concerto della PiùTost Band, la “costola giovanile“ del CMV; alle 20 sarà la volta dei Bandisti di Strada, una trascinante formazione di fiati e percussioni specializzata nel repertorio leggero italiano e internazionale. Alle 21.30 toccherà invece alla Bub-BeFolky Upupa Band di Bassano del Grappa, una brass band folkloristica.

Domenica alle 17.30 ci sarà quindi la sfilata per le vie del centro di Villasanta con ben 3 bande in marcia: oltre al Corpo Musicale di Villasanta arriveranno il Corpo Musicale Santa Cecilia di Barlassina e il Corpo Musicale Santa Margherita di Paina e Brugazzo, che percorreranno in parata le strade per arrivare poi all’oratorio di San Fiorano, dove le tre formazioni animeranno alle 21 il “Concertone“ finale diretto da Carlo Zappa, che schiererà un centinaio di musicisti. Contemporaneamente nell’aula don Aldo dell’oratorio si potrà visitare la mostra fotografica “140 anni suonati“, mentre sabato a cena dalle 19 e domenica a pranzo dalle 12 sarà in funzione il servizio cucina. L’ingresso è libero.

F.L.