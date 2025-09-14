Il ‘Diavolo’ ti mette in coda
Marion Guglielmetti
Il ‘Diavolo’ ti mette in coda
Cultura e Spettacoli
Cultura e SpettacoliCamminare nella memoria alla riscoperta delle pietre d’inciampo
14 set 2025
Camminare nella memoria alla riscoperta delle pietre d’inciampo

Torna “Camminare nella memoria, Due dentro ad un foco. Storie di pietra“ l’iniziativa dell’associazione culturale Tracce che propone cinque percorsi per scoprire la città attraverso le sue Pietre d’inciampo. Da un’idea di Rossella Tansini, il progetto è stato sviluppato da Rosario Tedesco, attore e regista, formatosi alla scuola di Luca Ronconi, che conduce il pubblico in queste "passeggiate della memoria". Ed è il racconto di "una Milano che non ti aspetti" quella che via via si scopre attraverso la mappa dei sampietrini disseminati ovunque in città.

Primo appuntamento è il 28 settembre, ritrovo in piazzale Cuoco (prenotazione obbligatoria info@letracce.org) e a seguire il 5, il 12, il 19 e l’ultima il 26 ottobre.

"Confrontarsi con la memoria della città, interrogare ogni pietra, ogni passo, è il compito del narratore, che si distingue di fronte alla Storia sia dal testimone sia dallo storico". Il giro dura circa 1 ora e 30.

