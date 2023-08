Omicidio Sofia Castelli, l’ex fidanzato interrogato in carcere a Monza

Monza, 1 agosto 2023 – Nel carcere di Monza è iniziato l’interrogatorio di garanzia di Zakaria Atquaoui, che ha confessato di aver ucciso a coltellate sabato all’alba la ex fidanzata Sofia Castelli, 20 anni. Nell’udienza di convalida dell’arresto il 23enne italo-marocchino ha risposto alle domande del Gip di Monza, Elena Sechi, assistito dall’avvocato di fiducia Marie Louise Mozzarini.

L’omicidio è avvenuto nell'appartamento dei genitori della ragazza (assenti per una vacanza in Sardegna) in una palazzina di corso Roma 100, a Cologno Monzese. Atquaoui è accusato di omicidio premeditato: l’aver rubato le chiavi di casa, essersi nascosto nell’armadio per attenderla al rientro e aggredirla nel sonno sono considerati un’aggravante dalla Procura.

Sofia Castelli e i fiori lasciati fuori dal condominio dove viveva a Cologno

L’abbraccio di Cologno Monzese

Intanto a Cologno Monzese oggi è una giornata di lutto cittadino, come disposto dal sindaco Stefano Zanelli. In serata la cittadinanza, insieme all’amministrazione comunale, hanno organizzato una fiaccolata in ricordo di Sofia.

Appuntamento alle 20.45 davanti a Villa Casati: ognuno è invitato a portare con sé una fiaccola o una candela per illuminare il corteo che partirà alle 21, percorrendo via IV Strade e corso Roma, fermandosi davanti al civico 100, dove continua instancabile la processione dei tantissimi che hanno deposto messaggi e mazzi di fiori in ricordo della ragazza.

La fiaccolata di questa sera proseguirà in via Indipendenza e conclusione alla sede comunale di Villa Casati dove si procederà alla lettura di ricordi, messaggi e riflessioni di chi ha conosciuto Sofia e le ha voluto bene.