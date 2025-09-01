Autovelox in Lombardia, quando e dove saranno i controlli nella prima settimana di settembre

Milano, 1 settembre 2025 – Finiti esodo e controesodo si torna alla normalità sulle strade lombarde con un traffico fatto soprattutto di pendolari e veicoli commerciali. Ovviamente non si fermano i controlli, da lunedì primo settembre a domenica 7, della velocità da parte della Polizia stradale. Il rispetto dei limiti è fondamentale per la vostra è altrui sicurezza. Basta dire che l’eccesso di velocità è la causa di un terzo dei morti sulle strade italiane. Autovelox e tutor, poi, sono pronti a immortalarvi e a “regalarvi” multe pesanti in termini economici e di punti pesanti.

La Polizia di Stato ha reso noto le autostrade e strade statali, provinciali e comunali della Lombardia dove in questa settimana, saranno operativi gli strumenti di controllo della velocità. In autostrada è sempre in funzione il sistema Tutor che registra la velocità media mentre sulle strade ai dispositivi mobili si aggiungono gli autovelox fissi gestiti, soprattutto, dai Comuni. La Polizia Stradale utilizza i seguenti strumenti per il controllo puntuale della velocità:

Autovelox 104/C

Autovelox 105

Autovelox 106

Telelaser

Telelaser Trucam

Dal 12 giugno 2025 i dispositivi possono essere installati solo in tratti di strada dove è dimostrabile un rischio reale per la sicurezza e un’alto numero di incidenti, sulla base di dati quinquennali. Lo scopo è evitare un uso eccessivo a scopo puramente sanzionatorio e in contemporanea posizionare i controlli delle velocità in punti particolarmente pericolosi. Le installazioni fisse devono essere autorizzate dalla Prefettura, che valuterà le caratteristiche del tratto stradale, la relazione tecnica e la necessità effettiva del controllo. Ogni postazione deve essere annunciata a da un cartello ben visibile, posto a una distanza minima: 200 metri per le strade extraurbane, 75 metri per quelle urbane.

Ecco dove e quando saranno attivi i controlli della velocità in Lombardia

L'invito è di rispettare sempre i limiti di velocità per la vostra e altrui incolumità indipendentemente dalla presenza o meno degli autovelox.

Ma quali sono i limiti di velocità e le sanzioni pecuniarie e in termini di punti patente attualmente in vigore?

Autostrad e: 130 chilometri orari, scendono a 110 in caso di maltempo.

e: 130 chilometri orari, scendono a 110 in caso di maltempo. Strade extraurbane principali : 110 chilometri orari, scendono a 90 in caso di maltempo

: 110 chilometri orari, scendono a 90 in caso di maltempo Strade extraurbane secondarie e locali : 90 chilometri orari

: 90 chilometri orari In città: il limite è di 50 chilometri orari; 70 in alcuni tratti espressamente segnalati.

Un controllo delle velocità da parte della polizia stradale

Fino a 10 chilometri orari in più rispetto al limite - sanzione pecuniaria compresa tra 42 e 173 euro

Oltre 10 chilometri orari e fino a 40 chilometri orari in più - sanzione pecuniaria compresa tra 173 e 695 euro e decurtazione di 3 punti sulla patente;

- sanzione pecuniaria compresa euro e decurtazione di sulla patente; Oltre 40 chilometri orari e non oltre i 60 chilometri orari - sanzione pecuniaria tra 544 e 21714 euro , decurtazione di 6 punti sulla patente e sanzione accessoria della sospensione della patente di guida da uno a tre mesi

- sanzione pecuniaria , decurtazione di sulla patente e sanzione accessoria della di guida Oltre 60 chilometri orari i limiti massimi di velocità – sanzione pecuniaria compresa 847 e 3.389 euro , decurtazione di 10 punti sulla patente e la sanzione accessoria della sospensione della patente da sei a dodici mesi . In caso di recidiva in un biennio è disposta la revoca della patente di guida.

– sanzione pecuniaria compresa , decurtazione di sulla patente e la sanzione accessoria della . In caso di recidiva in un biennio è disposta la revoca della patente di guida. Le sanzioni sono aumentate per i neopatentati e per i conducenti professionali.

Lunedì 1 settembre 2025

Strada Provinciale 128 Treviglio-Brignano-Cologno al Serio (Bergamo)

Strada Provinciale 671 della Valle Seriana (Bergamo)

Martedì 2 settembre 2025

Autostrada A 59 (Como)

Mercoledì 3 settembre 2025

Autostrada A 59 (Como)

Giovedì 4 settembre 2025

Strada Comunale Via Vignazzola a Meda (Monza e Brianza)

Venerdì 5 settembre 2025

Strada Provinciale 91 della Val Calepio (Bergamo)

Domenica 7 settembre 2025