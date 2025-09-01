Autovelox in Lombardia, quando e dove saranno i controlli nella prima settimana di settembre

Milano, 1 settembre 2025 – Finiti esodo e controesodo si torna alla normalità sulle strade lombarde con un traffico fatto soprattutto di pendolari e veicoli commerciali. Ovviamente non si fermano i controlli, da lunedì primo settembre a domenica 7, della velocità da parte della Polizia stradale. Il rispetto dei limiti è fondamentale per la vostra è altrui sicurezza. Basta dire che l’eccesso di velocità è la causa di un terzo dei morti sulle strade italiane. Autovelox e tutor, poi, sono pronti a immortalarvi e a “regalarvi” multe pesanti in termini economici e di punti pesanti.
Polizia stradale
La Polizia di Stato ha reso noto le autostrade e strade statali, provinciali e comunali della Lombardia dove in questa settimana, saranno operativi gli strumenti di controllo della velocità. In autostrada è sempre in funzione il sistema Tutor che registra la velocità media mentre sulle strade ai dispositivi mobili si aggiungono gli autovelox fissi gestiti, soprattutto, dai Comuni. La Polizia Stradale utilizza i seguenti strumenti per il controllo puntuale della velocità:
- Autovelox 104/C
- Autovelox 105
- Autovelox 106
- Telelaser
- Telelaser Trucam
Le nuove regole
Dal 12 giugno 2025 i dispositivi possono essere installati solo in tratti di strada dove è dimostrabile un rischio reale per la sicurezza e un’alto numero di incidenti, sulla base di dati quinquennali. Lo scopo è evitare un uso eccessivo a scopo puramente sanzionatorio e in contemporanea posizionare i controlli delle velocità in punti particolarmente pericolosi. Le installazioni fisse devono essere autorizzate dalla Prefettura, che valuterà le caratteristiche del tratto stradale, la relazione tecnica e la necessità effettiva del controllo. Ogni postazione deve essere annunciata a da un cartello ben visibile, posto a una distanza minima: 200 metri per le strade extraurbane, 75 metri per quelle urbane.
L’invito
L'invito è di rispettare sempre i limiti di velocità per la vostra e altrui incolumità indipendentemente dalla presenza o meno degli autovelox.
Ma quali sono i limiti di velocità e le sanzioni pecuniarie e in termini di punti patente attualmente in vigore?
I limiti di velocità
- Autostrade: 130 chilometri orari, scendono a 110 in caso di maltempo.
- Strade extraurbane principali: 110 chilometri orari, scendono a 90 in caso di maltempo
- Strade extraurbane secondarie e locali: 90 chilometri orari
- In città: il limite è di 50 chilometri orari; 70 in alcuni tratti espressamente segnalati.
Le sanzioni
-
Fino a 10 chilometri orari in più rispetto al limite - sanzione pecuniaria compresa tra 42 e 173 euro
- Oltre 10 chilometri orari e fino a 40 chilometri orari in più - sanzione pecuniaria compresa tra 173 e 695 euro e decurtazione di 3 punti sulla patente;
- Oltre 40 chilometri orari e non oltre i 60 chilometri orari - sanzione pecuniaria tra 544 e 21714 euro, decurtazione di 6 punti sulla patente e sanzione accessoria della sospensione della patente di guida da uno a tre mesi
- Oltre 60 chilometri orari i limiti massimi di velocità – sanzione pecuniaria compresa 847 e 3.389 euro, decurtazione di 10 punti sulla patente e la sanzione accessoria della sospensione della patente da sei a dodici mesi. In caso di recidiva in un biennio è disposta la revoca della patente di guida.
- Le sanzioni sono aumentate per i neopatentati e per i conducenti professionali.
I controlli in Lombardia
Lunedì 1 settembre 2025
- Strada Provinciale 128 Treviglio-Brignano-Cologno al Serio (Bergamo)
- Strada Provinciale 671 della Valle Seriana (Bergamo)
Martedì 2 settembre 2025
- Autostrada A 59 (Como)
Mercoledì 3 settembre 2025
- Autostrada A 59 (Como)
Giovedì 4 settembre 2025
Strada Comunale Via Vignazzola a Meda (Monza e Brianza)
Venerdì 5 settembre 2025
- Strada Provinciale 91 della Val Calepio (Bergamo)
Domenica 7 settembre 2025
- Autostrada A /Raccordo A/1-A/21 BRETELLA (Cremona)