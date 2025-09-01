Estrazione SuperEnalotto, Lotto e 10eLotto: ecco le vincite in Lombardia

Milano, 1 settembre 2025 – Fugge ancora il "6" nell'estrazione di SuperEnalotto di sabato 30 agosto, con il jackpot che arriva a 45,7 milioni di euro in palio per il concorso di domani sera martedì 2 settembre 2025. La Lombardia però si consola con vincite di peso al Superenalotto ma anche al Lotto e 10eLotto. Vi siete dimenticati di controlare la vostra giocata o avete un dubbio: per voi c’è il nostro archivio delle estrazioni di Superenalotto, Lotto e 10eLotto.

10eLotto

Festeggia la Lombardia con il 10eLotto. Come riporta Agipronews, i concorsi di venerdì 29 e sabato 30 agosto 2025 hanno regalato vincite per un totale di 52.010 euro, così distribuite: 38mila euro nel punto vendita in piazza Don Giovanni Minzoni, a Muggiò, in provincia di Monza e della Brianza, grazie a un 4 Oro 8.010 euro in viale Libertà a Monza con un 7 Oro e altri due premi a Muggiò, entrambi da 7mila euro e realizzati grazie a un 2 Oro.

Lotto

Nelle estrazioni di venerdì 29 agosto e sabato 30 agosto, i premi più importanti hanno superato i 62mila euro. Come riporta Agipronews, centrati oltre 24mila euro a Milano (in un punto vendita di Corso Lodi) grazie a una quaterna e quattro terni sulla ruota di Cagliari, con una giocata da 4 euro. A questi si aggiungono 13.750 euro vinti ancora a Milano (presso un esercizio di Corso Lodi), 14mila euro centrati a Castel Goffredo, in provincia di Mantova, in un punto vendita di Via Mantova, e altri 9.500 euro a Milano in un punto vendita di Via Alessio di Tocqueville.

Superenalotto

È festa per una persona che ha centrato un Punto 5 da 58.934,79 euro. La giocata vincente è stata realizzata a Milano (MI) presso il punto di vendita Sisal Bar Tabacchi Caffè Diamante in va Olona 12. La combinazione vincente è stata: 30 – 43 – 46 – 62 – 73 – 90 – Jolly 35 – Superstar 73.

