Le 5 migliori università della Lombardia nella classifica mondiale (non c’è solo Milano)

Se la Lombardia è il cuore pulsante dell’istruzione universitaria italiana è perché questa è una di quelle regioni dove le cose funzionano meglio che altrove, dove l’eccellenza accademica non è un’eccezione ma quasi una regola. Qui si concentrano alcune delle università più prestigiose del paese, che attirano studenti da tutta Europa. Qui ci sono 5 dei migliori atenei nella classifica mondiale del Centrer World University Rankings 2025, che ogni anno valuta la qualità degli atenei senza basarsi su sondaggi e dati forniti dalle università.

Questa classifica utilizza sette indicatori oggettivi e solidi, raggruppati in quattro aree, per classificare le università di tutto il mondo: 1) Istruzione, basata sul successo accademico degli ex studenti di un’università, misurato in relazione alle dimensioni dell’università. 2) Occupabilità, basata sul successo professionale degli ex studenti di un’università, misurato in relazione alle dimensioni dell’università. 3) Docenti, misurato in base al numero di docenti che hanno ricevuto i massimi riconoscimenti accademici. 4) Ricerca, che si basa: sui risultati della ricerca misurati in base al numero totale di articoli di ricerca; sulle pubblicazioni di alta qualità, cioè in base al numero di articoli di ricerca pubblicati su riviste di alto livello; sull’influenza misurata in base al numero di articoli di ricerca pubblicati su riviste altamente influenti; sulle citazioni, cioè il numero di articoli di ricerca altamente citati.

Ma vediamo quali sono le 5 migliori università della Lombardia.