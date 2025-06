Classifica dei migliori licei di Milano: quale scegliere dopo le medie

Gli studenti di terza media hanno già fatto la loro scelta visto che l'anno scolastico sta per finire. Ma, in attesa degli esami di fine anno, è comunque tempo di confronti tra ragazzi e nelle famiglie, nonchè paragoni e improvvise inversioni di rotta. La decisione sulla scuola superiore resta comunque un momento importante che andrebbe affrontato con un certo anticipo sulle scadenze del calendario.

Non a caso gli istituti superiori hanno da tempo allargato gli open day per illustrare la propria offerta formativa anche ai ragazzi di seconda media che possono iniziare a orientarsi, chiarendosi le idee in un panorama di proposte sempre più articolato e di conseguenza spiazzante.

Chi prova ogni anno a mettere un po' di ordine in base a parametri numerici stabili è l'osservatorio Eduscopio della Fondazione Agnelli che valuta gli esiti successivi della formazione secondaria - i risultati universitari e lavorativi dei diplomati - per trarne delle indicazioni di qualità sull’offerta formativa delle scuole da cui essi provengono. Per farlo eduscopio.it si avvale dei dati amministrativi relativi alle carriere universitarie e lavorative dei singoli diplomati raccolti dai Ministeri competenti. A partire da queste informazioni vengono costruiti degli indicatori rigorosi, ma allo stesso tempo comprensibili a tutti, che consentono di comparare le scuole in base ai risultati raggiunti dai propri diplomati. Nasce così una sorta di classifica annuale che vale la pena consultare. In questo articolo vi proponiamo i risultati sui migliori licei, a seconda dell'indirizzom in base agli ultimi dati disponibili su Milano e provincia.