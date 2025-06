Botte al bar del centro. Un ferito e un arresto

Lite in piazza Duomo a Voghera, 23enne arrestato dai carabinieri. Erano circa le 23 quando un giovane, ubriaco, si è messo a discutere animatamente con il gestore di un bar che si trova sotto i portici del piazzale. Il ragazzo, che probabilmente il barista stava cercando di allontanare, non si è limitato a inveire ma la discussione è sfociata anche in aggressione fisica, con l’ambulanza che ha trasportato in ospedale un ferito. La situazione non si è però calmata neppure all’arrivo dei carabinieri. Anzi, il giovane ha spostato l’obiettivo della sua aggressione dal barista ai militari.