Guardia di Finanza e Polizia locale di Vimercate insieme per la legalità

Vimercate (Monza Brianza), 4 Giugno 2025 - Il Comune di Vimercate e il Comando Provinciale della Guardia di Finanza hanno siglato un protocollo d’intesa per la prevenzione e contrasto a ogni forma di attività illegale con fenomeni di concorrenza sleale.

L’accordo, firmato dal sindaco Francesco Cereda e dal Comandante Provinciale, Colonnello Gerardo Marinelli, vuole colpire l'evasione/elusione tributaria, anche con riferimento ai “tributi locali” nonché i traffici illeciti, anche di valuta, l’abusivismo commerciale organizzato e l’esercizio abusivo di attività turistico/ricettive (bed and breakfast, affitti brevi, ecc.), lavoro nero, vendita di merce contraffatta.

Il “fulcro operativo” della collaborazione prevede che il Comune di Vimercate, per mezzo del Corpo di Polizia Locale, comunichi al Comando Provinciale della Guardia di Finanza informazioni e notizie circostanziate e qualificate ritenute rilevanti di cui sia venuto a conoscenza nell’esercizio delle proprie funzioni, segnalando anche dati – che evidenzino diversi alert di rischio – relativi ai controlli commerciali ed annonari, all’attività di polizia stradale, agli interventi di polizia ambientale, alle attività di trasformazione edilizia-urbanistica del territorio compresi i cantieri stradali.

Il sindaco di Vimercate ha osservato come “la firma di questo accordo di collaborazione giunge, per la nostra Amministrazione, nel quadro di un impegno molto ampio che concerne la sicurezza e il rispetto della legalità in vari ambiti della vita produttiva e sociale della nostra città. La Polizia Locale di Vimercate è già attiva, con altrettante collaborazioni, sul fronte della sicurezza sul lavoro, con particolare riferimento al settore dell’edilizia, e su quello del controllo della movida serale estiva. Ad essi si aggiunge ora un altro importante risultato, direttamente collegato con uno dei compiti fondamentali che la legge assegna alle Amministrazioni Comunali, cioè garantire che le dinamiche dello sviluppo economico del territorio si producano su basi di rispetto della legalità e della leale concorrenza”.

Nell’occasione, il Comandante provinciale della Guardia di Finanza di Monza Brianza ha dichiarato: “Questo importante Protocollo disegna un nuovo modello di sicurezza economico-finanziaria “partecipata” e “ramificata” sul territorio provinciale e ci consente di essere ancora più “chirurgici” nella selezione dei target, oltre che a geolocalizzare meglio fenomeni e traffici illeciti nell’area est della provincia”.