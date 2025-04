I borghi più belli del mondo per l’Unwto. La Lombardia candida tre Comuni, ecco quali

Ogni anno l'Unwto (l’agenzia delle Nazioni Unite per il turismo), con l’iniziativa Best Tourism Villages seleziona ogni anno borghi sotto i 15.000 abitanti che si distinguono per la qualità dell’offerta turistica, l’impegno verso la sostenibilità ambientale e sociale, la valorizzazione delle tradizioni e l’inclusione della comunità locale nello sviluppo del territorio. Regione Lombardia ha candidato tre borghi, Clusone, Bellano e Monte Isola. I tre borghi candidati da Regione Lombardia sono accomunati da elementi chiave: appartenenza alla rete dei 'Borghi più belli d’Italia', presenza di Infopoint turistici ufficiali, partecipazione a progettualità regionali come il bando 'Lombardia Style', incremento costante delle strutture ricettive e delle presenze turistiche. L’esito della selezione da parte dell’UNWTO sarà reso noto nell’ultimo trimestre del 2025. Nel frattempo, i tre borghi entreranno a far parte del Best Tourism Villages Network, accedendo a un circuito internazionale di promozione, scambio di buone pratiche e percorsi di valorizzazione.