Il concorso dei borghi più belli. Corenno è undicesimo in Italia

Corenno è l’undicesimo borgo più bello d’Italia. A decretarlo sono stati Camila Raznovich, conduttrice della trasmissione Kilimangiaro in onda su Rai Tre, i giurati del concorso il Borgo dei borghi e tutti i telespettatori che hanno votato online tra i 21 borghi in gara, uno per ogni regione. In lizza per il titolo del borgo più bello per la Lombardia c’era appunto Corenno Plinio, frazione di Dervio. I quasi mille gradini scavati nella roccia, il porticciolo medievale, il castello, la chiesa di San Tommaso di Canterbury del XII secolo, le arche trecentesche, il promontorio sul lago di Como e nemmeno il bel sorriso della testimonial 22enne Désirée non sono bastati a convincere giurati e telespettatori ad assegnare la vittoria a Corenno. Il borgo dei mille scalotti non è infatti andato oltre l’11esima posizione. Ha comunque superato altri posti più rinomati al grande pubblico: San Gemini in Umbria ad esempio, oppure Sirolo nelle Marche. Il sindaco Stefano Cassinelli e con lui tutti coloro che si sono impegnati per ottenere voti per Corenno, tra volontari della Pro loco, operatori dell’Ufficio turistico e tutti gli amanti del borgo, non negano un po’ di delusione, perché ci hanno creduto di poter vincere o almeno arrivare sul podio, altrimenti nemmeno ci avrebbero messo testa, anima e cuore. Sono comunque soddisfatti. "È stata comunque un’ottima vetrina e una bella opportunità di mostrare il borgo di Corenno e farlo conoscere in tutta Italia", spiega il sindaco. Il primo cittadino sta puntando molto sul Corenno Plinio: manifestazioni di livello, parcheggi, eco-stazioni, il recupero delle scalotte, il controverso contributo di ingresso per visitatori per recuperare risorse per valorizzare ulteriormente il borgo. D.D.S.