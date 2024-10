Lombardia, il fascino dei piccoli borghi: ecco i 26 più cercati. La classifica

Milano – Borghi lombardi da quasi 300mila click, anche se nessuno sfonda nella classifica nazionale. Sono 26 i borghi lombardi più cercati dagli utenti italiani sul web nel 2023. Tra questi Lovere, Sabbioneta, Clusone, Soncino, Gardone Riviera, Monte Isola, Bellano, Morimondo, Varzi, Castellaro Lagusello sono nella top ten lombarda, avendo registrato il maggior numero di ricerche sul web. Lo rivela lo studio “Borghi italiani online 2024“, che esplora le tendenze di ricerca sul web per comprendere l’interesse crescente verso le piccole perle del nostro patrimonio culturale e naturale, realizzato da Telepass, azienda leader nel settore del telepedaggio e della mobilità integrata, che offre altri 30 servizi di mobilità, dalla gestione del parcheggio alla ricarica dei veicoli elettrici.

Lo studio è nato nell’ambito della collaborazione tra Moveo, il magazine di viaggi e mobilità di Telepass, Seed Digital, agenzia specializzata in Digital Marketing, e Change Media, l’agenzia che si occupa del content marketing del magazine, e analizza le ricerche effettuate sul web da gennaio 2020 a dicembre 2023 per individuare i borghi italiani più cercati e le tendenze di turismo legato a queste mete affascinanti e spesso poco conosciute. La top 10 italiana è dominata da borghi del Sud e centro Italia, a partire da Tropea, al primo posto.

La Lombardia compare al settimo posto tra le regioni con più ricerche (309mila click la media mensile), per 26 borghi. Di questi, 5 sono della provincia di Bergamo, 4 nella provincia di Brescia, 1 in provincia di Como, 3 in provincia di Cremona, 1 a Lecco e 5 in provincia di Mantova. E ancora: 2 in provincia di Milano, 4 in provincia di Pavia e 1 in provincia di Varese. Lovere (Bergamo), Sabbioneta (Mantova) e Clusone (Bergamo) sono sul podio rispettivamente con 31.000, 27.700 e 27.600 ricerche. Seguono Soncino (Cremona), Gardone Riviera (Brescia) e e Monte Isola (Brescia). Sono sopra le 10mila ricerche sul web anche Bellano (Lecco), Morimondo (Milano), Varzi (Pavia), Castellaro Lagusello (Mantova), Gromo (Bergamo), San Benedetto Po (Mantova) e Biennio (Brescia).

“I borghi italiani – commenta Aldo Agostinelli, chief consumer sales and marketing officer di Telepass – rappresentano un patrimonio unico al mondo, custodi di una bellezza senza tempo. Con questo studio, vogliamo mettere in luce l’interesse sempre crescente verso questi luoghi incantevoli e incoraggiare un turismo sostenibile che valorizzi il territorio. Telepass si impegna a rendere questi gioielli italiani più accessibili, permettendo ai viaggiatori di raggiungere facilmente le mete desiderate”.