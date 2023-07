Novate Milanese, tromba d’aria devasta la città

Novate Milanese, 24 luglio 2023 – Tromba d'aria tra Bollate e Novate, decine di alberi caduti e non solo. Erano da poco passate le 14 quando una fitta e intensa pioggia con grandi folate di vento si è abbattuta su Novate. La situazione durata circa 10 minuti ha portato diversi danni sul territorio, cadute di alberi in zone pubbliche e private.

Alberi sopra auto parcheggiate e i giardini delle scuole, specie la Andersen, devastati da alberature cadute che hanno sfondato recinzioni e giochi dei bambini.

FALCO NOVATE TROMBA ARIA6

In via Matteotti sono volate via sedie e ombrelloni delle attività commerciali.

Si è inoltre rovinato il tetto di un palazzo e diverse parti sono finite pericolosamente in strada e in bilico sul parapetto.

FALCO NOVATE TROMBA ARIA2

Anche nei giardini di diversi privati, alcuni alberi si sono piegati o sono caduti, insieme alle strutture da giardino tra i quali i gazebo. "Ci sono stati disastri in tutta la città per questo impetuoso evento atmosferico. Sono caduti alberi sani, la potenza della tromba d'aria è stata violenta. Per fortuna non ci sono stati feriti. Grazie alla Protezione civile, la polizia locale che si sono subito messe al lavoro per la bonifica del territorio che proseguirà anche domani", spiega il sindaco Daniela Maldini.