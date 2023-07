Maltempo Lombardia, immagini dal nubifragio

Milano, 24 luglio 2023 – Lombardia flagellata dal maltempo, anche oggi. A tre giorni dalle violente grandinate la Regione ha fatto ancora una volta i conti con il ‘cambiamento climatico’: violente raffiche di vento hanno sradicato alberi e reso pericolanti le case, rendendo spesso inagibili le strade. Innumerevoli gli interventi dei Vigili del fuoco.

Lissone

A causa delle particolari condizioni di maltempo si è verificata anche una disgrazia. Una donna di 58 anni è morta, schiacciata da un grosso ramo, a Lissone, in Brianza. Si stava recando al lavoro in fabbrica quando un albero si è schiantato al suolo, travolgendola. Vani i soccorsi.

Il grosso albero caduto in corso Milano a Monza

Monza

A Monza una donna Monza di 64 anni ha rischiano di annegare in un sottopasso, allagatosi a causa delle forti piogge. Quattro poliziotti delle Volanti della Questura di Monza e Brianza si sono ‘tuffati' e l’hanno salvata.

La donna salvata dai poliziotti nel sottopasso allagato

Bombe d’acqua e vento a raffiche hanno colpito anche la Brianza: tetti scoperchiati, case sventrate e alberi caduti su automobili. Alla stazione di Monza, blocco della circolazione dei treni per alcune lamiere finite sui binari.

Danni alla stazione e sulla linea ferroviaria di Monza

Malpensa

Paura a bordo del volo per New York della compagnia americana Delta Airlines. L’aereo, un Boeing 767-300, decollato dall’aeroporto varesino alle 12.29 è stato investito dalla violenta grandinata che si abbattuta sulla zona riportando danni al cono di prua, alla turbina del motore e all’ala. Il pilota è riuscito a compiere un atterraggio di emergenza.

I danni al Boeing per New York decollato da Malpensa

Pioggia e vento anche nel Varesotto, particolarmente colpite Gallarate e Saronno.

Albero caduto a Saronno

Milano

ll violento nubifragio si è abbattuto anche su Milano intorno alle 14 ha provocato la caduta di diversi alberi, il danneggiamento della rete elettrica di alimentazione di tram e filobus e ha imposto la chiusura di diverse strade. Oltre 100 chiamate in 10 minuti ai Vigili del Fuoco.

Milano, impalcatura crollata in via Orsini

In particolare, una donna di 54 anni è stata colpita alla testa da una finestra caduta dal primo piano dello stabile di viale Gorizia 34, all'angolo con l'Alzaia Naviglio Grande. Subito soccorsa e immobilizzata, è stata portata in ospedale ma non è grave.

L'intervento in via Gorizia

Nubifragio anche nell’hinterland, dove a Sesto San Giovanni c’è stata una tromba d’aria.

L'albero caduto a Villa Mylius è precipitato oltre il cancello dell'orto botanico

Legnano

Anche il Legnanese è stato sferzato dalla tromba d'aria che si è abbattuta verso le 13 nella zona fra Busto Garolfo, Legnano, San Giorgio e Canegrate. Numerosi gli alberi caduti che hanno provocato danni ingenti.

L'albero caduto in corso Italia a Legnano

Brescia

Chiusa per rendere possibile la rimozione degli alberi caduti sulla sede stradale la strada del Sebino, nel Bresciano, con gravi ripercussioni sul traffico. Piante si sono schiantate al suolo a Sulzano e Sale Marsino.

Alberi caduti a Sulzano

Bergamo

Alberi caduti e strade allagate anche a Bergamo e in provincia. Particolarmente colpita Sarnico.