Maltempo Brescia, chiusa strada del Sebino. Nuovo allarme in serata

Sulzano, 24 luglio 2023 – Danni a non finire lungo la strada costiera del Sebino, la ex 510, dove diverse piante si sono schiantate sul selciato, rendendo inagibile la strada, che è stata chiusa al traffico con forti problemi per la viabilità, che si è completamente bloccata. A colpire la zona e di striscio anche la città di Brescia, la Franciacorta e la Valcamonica sono state della raffiche di vento fortissime. Sono caduti alberi a Sulzano e Sale Marasino. È chiusa anche la via di accesso alla frazione Provezze di Provaglio d’Iseo, nel Bresciano. Si attende una nuova ondata di maltempo in serata, probabilmente con grandine. Al lavoro ci sono i Vigili del fuoco che hanno avuto una sessantina di richieste di aiuto e la protezione civile.