Viale Gorizia: cade una finestra dal palazzo, donna colpita alla testa

Una donna di 54 anni è stata colpita alla testa da una finestra caduta dal primo piano dello stabile di viale Gorizia 34, all'angolo con l'Alzaia Naviglio Grande.

L'incidente è avvenuto qualche minuto dopo le 16.30 di oggi, lunedì 24 luglio: la cinquantaquattrenne è stata soccorsa dai sanitari di Areu, che le hanno immobilizzata la parte alta del corpo e l'hanno trasportata in ambulanza in ospedale; le sue condizioni non sono ritenute preoccupanti.

Sul posto anche gli agenti della polizia locale, che hanno avviato gli accertamenti per chiarire le cause del crollo.