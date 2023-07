Temporali a Saronno e Gallarate: piante cadute, sottopassi allagati, traffico in tilt

Come gran parte dell’area intorno al Milanese, anche il Basso Varesotto oggi, lunedì 24 luglio, è stato colpito da una violenta ondata di maltempo: le piogge si sono scatenate in mattinata e nel primo pomeriggio. Le aree più colpite sono state il Saronnese e il Gallaratese.

Qui Saronno

A Saronno i vigili del fuoco sono usciti in diverse occasioni: sono cadute piante a decina e si sono allagate strade e sottopassi. Varie vie sono rimaste bloccate. Il “solito” sottopasso di via Milano, nei pressi del cimitero, è rimasto a lungo inaccessibile. Problemi anche in altre importanti strade cittadine: via Roma, via Biffi, via Miola, via Bergamo, via Varese e via Lombardia. Pesanti le ripercussioni sul traffico.

Una pianta in via Avogadro si è abbattuta su un’auto, ribaltandola e sfondandola. Altre due vetture sono rimaste danneggiate. Le piogge hanno mandato in tilt il sistema computerizzato della stazione, di fatto provocando il blocco della circolazione, quando un fulmine ha colpito una centralina. Numerosi treni hanno subìto ritardi o sono stati cancellati.

Problemi anche a Gerenzano e Origgio. A Caronno Pertusella una tromba d'aria ha scoperchiato tetti e provocato la caduta delle piante. Si è allagata la zona della Bariola: qui anche il campanile della chiesa ha riportato danni. Al lavoro ci sono due squadre di protezione civile.

Qui Gallarate

Difficoltà anche nel Gallaratese. Le piogge intense hanno provocato allagamenti e la caduta di alberi. Trenord ha dovuto disporre la chiusura della stazione FS a Gallarate, misura resa obbligatoria dalla caduta di vari detriti sui binari.

Il temporale ha colpito anche l’area di Malpensa: un aereo partito dallo scalo della brughiera e diretto a New York è stato costretto a un atterraggio di emergenza a Fiumicino, dato che la fusoliera è stata danneggiata dalla grandine. Piogge forti a Cardano al Campo, Lonate Pozzolo e strascichi fino a Busto Arsizio. Qui si sono allagati i sottopassi in via Tasso e via XX Settembre, strategici per la viabilità in direzione di Olgiate Olona e Castellanza, venendo chiusi al traffico.

Sul Varesotto e l’Alto Milanese l’allerta continua: sono previsti temporali estesi e di forte intensità, con associati intense raffiche di vento e grandine con chicchi di medie-grandi dimensioni.