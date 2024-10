Maltempo a Milano e Lombardia: allerta meteo rossa. Giovedì da incubo con violenti nubifragi

Milano – Dopo un martedì molto difficile sul fronte meteo, sulla Lombardia si profila un giovedì da incubo a causa di una violenta ondata di maltempo che sta per abbattersi – nuovamente – sul territorio regionale. Se in gran parte della Lombardia anche oggi, mercoledì 9 ottobre, non sono mancate piogge, per domani, giovedì 10 ottobre, il quadro sarà decisamente più critico. Nelle prossime ore un sistema perturbato di origine atlantica raggiungerà il Nord del Paese, determinando una rapida, ma intensa, fase di maltempo con precipitazioni abbondanti ed insistenti su gran parte delle regioni centro-settentrionali, accompagnata anche da un marcato rinforzo della ventilazione sud-occidentale su parte del Centro-Nord. Sulla base delle previsioni disponibili, il Dipartimento della Protezione Civile d'intesa con le regioni coinvolte - alle quali spetta l'attivazione dei sistemi di protezione civile nei territori interessati - ha emesso un avviso di condizioni meteorologiche avverse. Sulla base dei fenomeni in atto e previsti è stata valutata per la giornata di domani, giovedì 10 ottobre, allerta rossa per rischio idraulico e rischio idrogeologico su diversi settori della Lombardia.

Durante l'allerta meteo per maltempo si invitano i cittadini e le cittadine a porre particolare attenzione in prossimità delle aree a rischio esondazione dei due fiumi e dei sottopassi. Particolarmente a rischio Lambro e Seveso. "Inoltre - spiega la Protezione Civile - si ricorda di non sostare sotto e nelle vicinanze degli alberi e nei pressi di impalcature di cantieri, dehors e tende. È importante provvedere alla messa in sicurezza di oggetti e vasi sui balconi e di tutti i manufatti che possono essere spostati dalle intemperie. È importante anche prestare attenzione ai fenomeni meteorologici in occasione di eventi all'aperto, al fine di prevenire situazioni di pericolo. Il centro operativo comunale (Coc) della protezione civile sarà attivo per il monitoraggio e per coordinare gli eventuali interventi in città".

Milano 08102024 Maltempo pioggia piazza Duomo foto Salmoirago

Le previsioni meteo per la Lombardia

A partire dal pomeriggio di oggi sono attese precipitazioni sparse a partire dai rilievi e precipitazioni diffuse sui settori alpini e prealpini che, a partire dalla tarda serata, tenderanno ad intensificarsi. È attesa ventilazione dai quadranti orientali e meridionali, che tenderanno ad un rinforzo in serata.Nella giornata di domani, giovedì 10 ottobre, sono previste precipitazioni in propagazione da Sud-Ovest a Nord-Est, con un’intensificazione durante la notte e la prima parte della giornata. Attese precipitazioni diffuse moderate o forti su Alpi, Prealpi e sui settori adiacenti di alta pianura occidentale, anche a carattere di rovescio e temporale.

Dalle ore centrali del primo pomeriggio si attende una tendenza all'attenuazione con un progressivo esaurimento verso sera a partire dai settori occidentali. Su Valchiavenna, Media - Bassa Valtellina e Orobie Bergamasche accumuli areali tra 80 e 120 mm/12h, localmente nella parte alta delle valli possibili accumuli fino a 120-160 mm/12h. Su Laghi e Prealpi Varesine, Lario e Prealpi Occidentali, Alta Valtellina, Valcamonica e Nodo Idraulico di Milano attesi accumuli areali tra 50 e 100 mm/24h. Venti a partire dal mattino tendenti all’attenuazione.